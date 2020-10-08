Biden diz que se posicionará sobre expansão da Suprema Corte após eleições

Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil Crédito: Reuters/Folhapress

O candidato democrata à Presidência dos EUA, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (8) que os americanos conhecerão sua posição sobre o aumento do número de juízes da Suprema Corte apenas após as eleições -caso ele vença.

Biden, que repetidamente se recusou a dizer sua opinião sobre o tema, disse a jornalistas que revelá-la agora apenas distrairia os eleitores de focar a indicação feita pelo presidente Donald Trump ao tribunal. O republicano nomeou a ultraconservadora Amy Coney Barrett para ocupar uma cadeira da corte, e o Comitê Judiciário do Senado deve começar as audiências de confirmação na segunda-feira (12).

"No momento em que eu responder à questão, as manchetes de cada um de seus jornais será sobre isso, e não sobre o que está acontecendo agora", disse Biden.

Com a indicação de Barrett, Trump deve ampliar a maioria conservadora da Suprema Corte, dos 5 a 3 atuais para 6 a 3, o que mudaria de vez a bússola-político ideológica do país. O processo de nomeação ocorre devido à morte da magistrada progressista Ruth Bader Ginsburg.

Os democratas defendem que o novo nome do tribunal seja indicado pelo presidente eleito em 3 de novembro, mas os republicanos correm para confirmar Barrett no cargo. Por isso, uma ala do Partido Democrata propõe ampliar o número de juízes da corte caso Biden seja eleito.