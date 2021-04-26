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Estados Unidos

Biden criará força-tarefa focada em organização e capacitação de trabalhadores

Segundo a porta-voz da Casa Branca, a mobilização, feita em conjunto com a vice-presidente se chamará "Força-Tarefa sobre Organização e Capacitação de Trabalhadores"

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2021 às 17:00
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira (26), que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará nesta segunda-feira um decreto que cria uma força-tarefa com foco em impulsionar a organização e a capacitação de trabalhadores. Durante uma coletiva de imprensa, a assessora disse que a iniciativa será comandada pela vice-presidente Kamala Harris.
Segundo Psaki, a mobilização se chamará "Força-Tarefa sobre Organização e Capacitação de Trabalhadores".
"A iniciativa será dedicada a mobilizar as políticas, programas e práticas do governo federal para capacitar os trabalhadores a se organizar e negociar com sucesso com seus empregadores", explicou Psaki.

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