Biden criará força-tarefa focada em organização e capacitação de trabalhadores

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC).

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira (26), que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará nesta segunda-feira um decreto que cria uma força-tarefa com foco em impulsionar a organização e a capacitação de trabalhadores. Durante uma coletiva de imprensa, a assessora disse que a iniciativa será comandada pela vice-presidente Kamala Harris.