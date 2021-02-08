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Estados Unidos

Biden convidará campeões do Super Bowl e da NBA à Casa Branca

Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os encontros só acontecerão quando for seguro realizar eventos de larga escala na Casa Branca
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 fev 2021 às 17:25

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:25

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O governo dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (8) que o presidente Joe Biden convidará o Tampa Bay Buccaneers, campeão do Super Bowl (no último domingo em vitória de 31 a 9 sobre o Kansas City Chiefs), e o Los Angeles Lakers, vencedor da última temporada da NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos), para visitas à Casa Branca quando for seguro.
A pandemia do novo coronavírus (covid-19) tornou perigosa a realização de eventos de larga escala na Casa Branca, incluindo as tradicionais visitas das equipes esportivas campeãs.
Os Lakers haviam afirmado no início de janeiro que estavam ansiosos para visitar a Casa Branca após a posse de Biden. Nos quatro anos de governo do antecessor de Biden, o ex-presidente Donald Trump, os times campeões do basquete norte-americano preferiram não participar das visitas cerimoniais.

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