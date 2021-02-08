Biden convidará campeões do Super Bowl e da NBA à Casa Branca

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO

O governo dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (8) que o presidente Joe Biden convidará o Tampa Bay Buccaneers, campeão do Super Bowl (no último domingo em vitória de 31 a 9 sobre o Kansas City Chiefs), e o Los Angeles Lakers, vencedor da última temporada da NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos), para visitas à Casa Branca quando for seguro.

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) tornou perigosa a realização de eventos de larga escala na Casa Branca, incluindo as tradicionais visitas das equipes esportivas campeãs.