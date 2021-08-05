Biden assina decreto que estende visto de cidadãos de Hong Kong

O presidente americano, Joe Biden, assinou nesta quinta-feira (05), um decreto que permite que alguns residentes de Hong Kong permaneçam nos EUA em vez de retornar ao território chinês, citando a repressão de Pequim à liberdade política na cidade.
Os cidadãos de Hong Kong que se qualificarem para o programa receberão uma autorização de trabalho por 18 meses e uma suspensão da deportação. No passado, as administrações dos EUA prorrogaram ações semelhantes além das datas de vencimento iniciais.
"Esta ação demonstra o forte apoio do presidente Biden ao povo de Hong Kong em face da repressão em curso pela República Popular da China e deixa claro que não ficaremos de braços cruzados enquanto a RPC quebra suas promessas a Hong Kong e à comunidade internacional", disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.
A ação é a última de uma série que Biden fez em objeção à agressão da China contra Hong Kong e outros aliados.
Hong Kong está enfrentando sua pior turbulência política desde que a ex-colônia britânica foi devolvida ao domínio chinês em 1997. A China, nos últimos anos, intensificou seu controle sobre o território, negando a seus residentes direitos humanos e liberdades básicos e minando sua autonomia e capacidade para funcionar com segurança como um centro de negócios global. Fonte: Dow Jones Neswires.