Biden assina decreto que estende visto de cidadãos de Hong Kong

Presidente dos EUA, Joe Biden Crédito: Adam Schultz/Official White House Photo

O presidente americano, Joe Biden, assinou nesta quinta-feira (05), um decreto que permite que alguns residentes de Hong Kong permaneçam nos EUA em vez de retornar ao território chinês, citando a repressão de Pequim à liberdade política na cidade.

Os cidadãos de Hong Kong que se qualificarem para o programa receberão uma autorização de trabalho por 18 meses e uma suspensão da deportação. No passado, as administrações dos EUA prorrogaram ações semelhantes além das datas de vencimento iniciais.

"Esta ação demonstra o forte apoio do presidente Biden ao povo de Hong Kong em face da repressão em curso pela República Popular da China e deixa claro que não ficaremos de braços cruzados enquanto a RPC quebra suas promessas a Hong Kong e à comunidade internacional", disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

A ação é a última de uma série que Biden fez em objeção à agressão da China contra Hong Kong e outros aliados.