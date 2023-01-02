Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bento XVI é velado no Vaticano com fila de milhares de pessoas
Itália

Bento XVI é velado no Vaticano com fila de milhares de pessoas

Corpo do papa emérito ficará exposto por três dias; funeral está marcado para acontecer na quinta-feira (5) e será celebrado pelo papa Francisco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2023 às 14:49

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 14:49

O velório do papa emérito Bento XVI começou, na manhã desta segunda-feira (2), com uma longa fila de pessoas que buscam entrar na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para homenagear o alemão, morto no último sábado (31), aos 95 anos.
O corpo ficará exposto por três dias, até o fim da quarta-feira (4). O funeral será celebrado pelo papa Francisco e está marcado para acontecer na quinta-feira (5).
Cerca de 15 mil pessoas, entre fiéis e curiosos, circulam, segundo a imprensa italiana, pela praça São Pedro e pelos arredores de Roma. Órgãos de segurança da capital italiana estimam que até 35 mil pessoas podem passar pela região por dia. Para o funeral, a estimativa é de 60 mil pessoas.
O corpo de Bento XVI chegou à basílica por volta das 7h (3h da manhã, no horário de Brasília), transportado do mosteiro Mater Ecclesiae, nos jardins do Vaticano, onde o religioso vivia desde que renunciou ao papado, em 2013. O alemão está vestido com os adereços litúrgicos de cor vermelha e o chapéu mitral, mas sem o pálio, a faixa de lã branca usada pelo papa. Nas mãos, segura um terço.
Antes da abertura da basílica ao público, às 9h, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra Giorgia Meloni estiveram no velório. Os visitantes poderão ver o corpo de Bento XVI até as 19h desta segunda (15h em Brasília). Na terça e na quarta, os horários são os mesmos, das 7h às 19h.
Apesar dos milhares de pessoas na fila e dos pontos de controle, com detectores de metal, a entrada acontecia de forma organizada até a metade do dia.

Veja Também

Papa Francisco fala em gratidão e homenageia Bento XVI: 'nobre e gentil'

Morre o papa emérito Bento XVI aos 95 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

itália Vaticano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados