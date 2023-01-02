Bento XVI é velado no Vaticano com fila de milhares de pessoas

O velório do papa emérito Bento XVI começou, na manhã desta segunda-feira (2), com uma longa fila de pessoas que buscam entrar na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para homenagear o alemão, morto no último sábado (31), aos 95 anos.

O corpo ficará exposto por três dias, até o fim da quarta-feira (4). O funeral será celebrado pelo papa Francisco e está marcado para acontecer na quinta-feira (5).

Cerca de 15 mil pessoas, entre fiéis e curiosos, circulam, segundo a imprensa italiana, pela praça São Pedro e pelos arredores de Roma. Órgãos de segurança da capital italiana estimam que até 35 mil pessoas podem passar pela região por dia. Para o funeral, a estimativa é de 60 mil pessoas.

Fiéis começam a dar seu adeus a #BentoXVI pic.twitter.com/Qz5uxaUbtK — Vatican News (@vaticannews_pt) January 2, 2023

O corpo de Bento XVI chegou à basílica por volta das 7h (3h da manhã, no horário de Brasília ), transportado do mosteiro Mater Ecclesiae, nos jardins do Vaticano, onde o religioso vivia desde que renunciou ao papado, em 2013. O alemão está vestido com os adereços litúrgicos de cor vermelha e o chapéu mitral, mas sem o pálio, a faixa de lã branca usada pelo papa. Nas mãos, segura um terço.

O corpo de #BentoXVI foi levado do mosteiro "Mater Eccleasie" para a Basílica de São Pedro pouco depois das 7 da manhã desta segunda-feira e permanecerá em exposição até quarta-feira. Na quinta-feira, dia 5, o funeral "solene, mas sóbrio" será às 9h30 (5h30🇧🇷) pic.twitter.com/48IcCXY6ZE — Vatican News (@vaticannews_pt) January 2, 2023

Antes da abertura da basílica ao público, às 9h, o presidente da Itália , Sergio Mattarella, e a primeira-ministra Giorgia Meloni estiveram no velório. Os visitantes poderão ver o corpo de Bento XVI até as 19h desta segunda (15h em Brasília). Na terça e na quarta, os horários são os mesmos, das 7h às 19h.