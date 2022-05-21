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Benefício da pandemia

Ator de 'Power Rangers' é preso acusado de fraudar auxílio nos EUA

Em um comunicado divulgado na quinta-feira, 19, promotores federais disseram que o acusado fez pedidos fraudulentos para acessar o benefício durante o lockdown da Covid-19

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 16:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mai 2022 às 16:58
O ator Austin St. John que interpretou o Power Ranger Vermelho é acusado de fraude nos EUA
O ator Austin St. John que interpretou o Power Ranger Vermelho é acusado de fraude nos EUA Crédito: Instagram/Reprodução
O ator Austin St. John, que interpretou o Power Ranger Vermelho nos filmes e séries originais de televisão de televisão Mighty Morphin Power Rangers, foi acusado de conspiração por fraude eletrônica relacionada ao Programa Federal de Proteção de Pagamento, um auxílio emergencial concedido nos Estados Unidos durante a pandemia de covid-19. Ele interpretou Jason Lee Scott, o Power Ranger Vermelho.
Austin St. John, nome artístico de Jason Lawrence Geiger, de 47 anos, é um dos 19 réus citados em uma acusação federal, disse o FBI. Em um comunicado divulgado na quinta-feira, 19, os promotores federais disseram que os acusados fizeram pedidos fraudulentos para acessar o benefício durante o lockdown e usaram os recursos para compras e despesas pessoais.

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Ao todo, os réus foram acusados de obter pelo menos 16 empréstimos no valor de, ao menos, US$ 3,5 milhões.
John foi preso na terça-feira, 17, e aguarda uma audiência de detenção que será realizada na segunda-feira perante um magistrado federal no subúrbio de Plano, em Dallas, segundo documentos judiciais. Ele se declarou inocente da acusação e "pretende se defender vigorosamente contra essa alegação", disse o advogado dele, David Klaudt.
O Programa Federal de Proteção de Pagamento fazia parte da Lei CARES e tinha o objetivo de fornecer assistência financeira emergencial a milhões de americanos que sofriam os efeitos econômicos causados pela pandemia. Se condenados, cada um dos acusados pode ser sentenciado a até 20 anos de prisão.

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