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Surto Mundial

Até 70% da população global pode contrair coronavírus, dizem pesquisadores

Segundo um pesquisador da Universidade de Harvard, essa taxa de infecção poderia ocorrer ao longo do próximo ano

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 15:25
Trabalhadores desinfetam trens do metrô como parte de uma ação de combate ao surto do coronavírus em Teerã, no Irã Crédito: Sajjad Safai/Agência Estado
Um grupo de pesquisadores da Universidade Harvard estimou que entre 40% e 70% de toda a população mundial deve ter resultado positivo para o novo coronavírus em algum momento. As informações são do Dow Jones Newswires.
"É provável que vejamos uma pandemia global", afirmou o professor Marc Lipsitch ao Wall Street Journal nesta semana. Segundo ele, essa taxa de infecção poderia ocorrer ao longo do próximo ano.
Lipsitch advertiu, porém, que não conseguia projetar quantas pessoas apresentariam sintomas da doença.

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