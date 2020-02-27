Até 70% da população global pode contrair coronavírus, dizem pesquisadores

Um grupo de pesquisadores da Universidade Harvard estimou que entre 40% e 70% de toda a população mundial deve ter resultado positivo para o novo coronavírus em algum momento. As informações são do Dow Jones Newswires.
"É provável que vejamos uma pandemia global", afirmou o professor Marc Lipsitch ao Wall Street Journal nesta semana. Segundo ele, essa taxa de infecção poderia ocorrer ao longo do próximo ano.
Lipsitch advertiu, porém, que não conseguia projetar quantas pessoas apresentariam sintomas da doença.