Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Ataque do Estado Islâmico deixa ao menos 24 mortos em prisão no Afeganistão
Grupo terrorista

Ataque do Estado Islâmico deixa ao menos 24 mortos em prisão no Afeganistão

De acordo com autoridades afegãs, cerca de 30 militantes do Estado Islâmico participaram diretamente do ataque à prisão, onde eram mantidos aproximadamente 2.000 prisioneiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 09:30

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 09:30

Ataque deixou feridos no Afeganistão
Ataque deixou ao menos 24 mortos no Afeganistão Crédito: Reprodução
A explosão de um carro-bomba seguida de um tiroteio entre combatentes do grupo terrorista Estado Islâmico e forças de segurança afegãs deixou ao menos 24 mortos, nesta segunda-feira (3), durante o ataque a uma prisão em Jalalabad, no leste do Afeganistão.
Na noite de domingo (2), os terroristas explodiram um carro-bomba na entrada da prisão, onde prisioneiros do Taleban e do Estado Islâmico eram mantidos junto com criminosos comuns, e começaram a atirar contra os agentes responsáveis pela segurança do local.
De acordo com autoridades afegãs, cerca de 30 militantes do Estado Islâmico participaram diretamente do ataque à prisão, onde eram mantidos aproximadamente 2.000 prisioneiros.
Pelo menos 21 civis e membros das forças de segurança morreram durante o ataque, que também deixou 43 feridos. Três terroristas foram mortos, de acordo com o porta-voz do governador da província de Nangarhar.
Após a explosão inicial, a maior parte dos detentos fugiu da prisão. Até o meio-dia desta segunda no horário local (4h30, no horário de Brasília), pelo menos 700 presos haviam sido recapturados. Ainda há divergências sobre o número total de fugitivos.

Veja Também

Taleban rejeita proposta do Afeganistão para libertação de prisioneiros

Forças especiais do Afeganistão foram enviadas a Jalalabad para auxiliar a polícia local. Moradores das regiões ao redor da prisão estão sendo evacuados e a cidade entrou em 'lockdown'.
"Toda a cidade de Jalalabad está sob toque de recolher, as lojas estão fechadas", disse à agência de notícias Reuters o parlamentar afegão Sohrab Qaderi. "Jalalabad está completamente vazia."
O ataque ocorreu um dia depois que a agência de inteligência afegã informou que as forças especiais do país mataram um comandante sênior do Estado Islâmico perto de Jalalabad.
Neste domingo, também se encerrou uma trégua de três dias estabelecida entre os talebãs e as forças afegãs em respeito ao Aid al-Adha, feriado sagrado para os muçulmanos. O Estado Islâmico, que assumiu a responsabilidade pelo ataque, não participa da trégua.

Veja Também

Ataque em evento político deixa 32 mortos na capital do Afeganistão

Atentado em mesquita deixa 62 mortos no Afeganistão

Estado Islâmico assume responsabilidade por ataque no Afeganistão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados