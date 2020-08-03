Ataque do Estado Islâmico deixa ao menos 24 mortos em prisão no Afeganistão

Ataque deixou ao menos 24 mortos no Afeganistão Crédito: Reprodução

A explosão de um carro-bomba seguida de um tiroteio entre combatentes do grupo terrorista Estado Islâmico e forças de segurança afegãs deixou ao menos 24 mortos, nesta segunda-feira (3), durante o ataque a uma prisão em Jalalabad, no leste do Afeganistão.

Na noite de domingo (2), os terroristas explodiram um carro-bomba na entrada da prisão, onde prisioneiros do Taleban e do Estado Islâmico eram mantidos junto com criminosos comuns, e começaram a atirar contra os agentes responsáveis pela segurança do local.

De acordo com autoridades afegãs, cerca de 30 militantes do Estado Islâmico participaram diretamente do ataque à prisão, onde eram mantidos aproximadamente 2.000 prisioneiros.

Pelo menos 21 civis e membros das forças de segurança morreram durante o ataque, que também deixou 43 feridos. Três terroristas foram mortos, de acordo com o porta-voz do governador da província de Nangarhar.

Após a explosão inicial, a maior parte dos detentos fugiu da prisão. Até o meio-dia desta segunda no horário local (4h30, no horário de Brasília), pelo menos 700 presos haviam sido recapturados. Ainda há divergências sobre o número total de fugitivos.

Forças especiais do Afeganistão foram enviadas a Jalalabad para auxiliar a polícia local. Moradores das regiões ao redor da prisão estão sendo evacuados e a cidade entrou em 'lockdown'.

"Toda a cidade de Jalalabad está sob toque de recolher, as lojas estão fechadas", disse à agência de notícias Reuters o parlamentar afegão Sohrab Qaderi. "Jalalabad está completamente vazia."

O ataque ocorreu um dia depois que a agência de inteligência afegã informou que as forças especiais do país mataram um comandante sênior do Estado Islâmico perto de Jalalabad.