Taleban rejeita proposta do Afeganistão para libertação de prisioneiros

Confrontos voltaram a acontecer no país com baixas para as tropas fiéis ao governo e do Taleban. Crédito: Pixabay

O grupo rebelde Taleban rejeitou nesta quarta-feira, 11, a oferta do governo do Afeganistão para libertar aos poucos os 5 mil prisioneiros insurgentes. A libertação dos rebeldes é um ponto-chave para as negociações de paz no país.

Porta-voz do Taleban, Suhail Shaheen declarou que o grupo não iniciará um cessar-fogo sem a liberação dos presos.

"Os 5 mil prisioneiros devem ser libertados ao mesmo tempo", disse Shaheen, admitindo que ainda serão necessárias negociações sobre a questão.

As negociações entre os insurgentes e o governo de Cabul deveriam ter começado na terça-feira, 10, mas foram adiadas por falta de acordo entre as partes sobre a questão dos presos.

PONTO DE DISCÓRDIA