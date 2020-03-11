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Conflitos retornaram

Taleban rejeita proposta do Afeganistão para libertação de prisioneiros

Porta-voz do Taleban, Suhail Shaheen declarou que o grupo não iniciará um cessar-fogo sem a liberação dos presos.

Publicado em 11 de Março de 2020 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 15:07
Confrontos voltaram a acontecer no país com baixas para as tropas fiéis ao governo e do Taleban. Crédito: Pixabay
O grupo rebelde Taleban rejeitou nesta quarta-feira, 11, a oferta do governo do Afeganistão para libertar aos poucos os 5 mil prisioneiros insurgentes. A libertação dos rebeldes é um ponto-chave para as negociações de paz no país.
Porta-voz do Taleban, Suhail Shaheen declarou que o grupo não iniciará um cessar-fogo sem a liberação dos presos.
"Os 5 mil prisioneiros devem ser libertados ao mesmo tempo", disse Shaheen, admitindo que ainda serão necessárias negociações sobre a questão.
As negociações entre os insurgentes e o governo de Cabul deveriam ter começado na terça-feira, 10, mas foram adiadas por falta de acordo entre as partes sobre a questão dos presos.

PONTO DE DISCÓRDIA 

A libertação dos prisioneiros foi um dos pontos mais polêmicos do acordo assinado pelos Estados Unidos com os insurgentes no fim do mês passado. Um dia após a assinatura do acordo, o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, afirmou que não libertaria prisioneiros do Taleban antes das discussões sobre compartilhamento de poder no país. Confrontos voltaram a acontecer no país com baixas para as tropas fiéis ao governo e do Taleban. (Com agências internacionais)

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