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Covid-19

AstraZeneca avaliará uso combinado de sua vacina com Sputnik V da Rússia

A AstraZeneca disse que está, portanto, explorando maneiras de entender se duas vacinas baseadas em adenovírus podem ser combinadas com sucesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 12:35

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:35

Especialista exibe amostra da vacina contra Covid-19 chamada Sputnik, produzida em São Petersburgo, Rússia
Especialista exibe amostra da vacina contra Covid-19 chamada Sputnik, produzida em São Petersburgo, Rússia Crédito: REUTERS / Anton Vaganov / Folhapress
A farmacêutica britânica AstraZeneca disse nesta sexta-feira (11) que irá colaborar com o Instituto de Pesquisa Gamaleya da Rússia para combinar sua própria vacina experimental para Covid-19 com a Sputnik V, do instituto russo. De acordo com a companhia, a administração repetida de um imunizante provavelmente aumentará a eficácia da imunização, tanto no caso de múltiplas injeções da mesma vacina quanto de uma combinação de diferentes vacinas.
A AstraZeneca disse que está, portanto, explorando maneiras de entender se duas vacinas baseadas em adenovírus podem ser combinadas com sucesso. Segundo a farmacêutica, avaliar diferentes tipos de vacinas para Covid-19 em combinação pode ajudar a desbloquear sinergias na proteção e melhorar o acesso ao imunizante. 

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