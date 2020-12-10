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Covid-19

Após protestos, Rússia desmente necessidade de abstinência de álcool por 42 dias após vacina

Cerca de 40% da população russa consome álcool em excesso, segundo dados do Ministério da  Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 19:46

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 19:46

A vacina russa Sputnik V requer que o paciente fique apenas seis dias sem beber, disse Alexander Gintsburg, diretor do Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleia. "Recomendamos fortemente evitar o álcool por três dias após cada injeção", disse a repórteres nesta quarta-feira, 9. O comunicado do líder do instituto russo que produz a imunização rebate a fala da médica Anna Popova, do Ministério de Saúde russo, que aconselhou a abandonar o álcool por duas semanas antes da vacinação e 42 dias depois.
Especialista exibe amostra da vacina contra Covid-19 chamada Sputnik, produzida em São Petersburgo, Rússia
Especialista exibe amostra da vacina contra Covid-19 chamada Sputnik, produzida em São Petersburgo, Rússia Crédito: REUTERS / Anton Vaganov / Folhapress
A declaração de Popova teve grande repercussão num país em que o consumo por álcool é elevado, e gerou protestos nas redes sociais por toda a Rússia.  Segundo relatório de 2010 do Ministério de Saúde da Rússia, quase 40% dos russos consomem álcool em excesso.
"Uma taça de champanhe não machuca ninguém, disse Gintsburg, que destaca que o consumo excessivo de álcool, por outro lado, pode suprimir o sistema imunológico e tornar a Sputnik V como uma vacina inútil.
"Esta é apenas uma limitação razoável de consumo até que o corpo tenha formado sua própria resposta imunológica à infecção por coronavírus", disse o cientista. "E isso é verdade não apenas para o Sputnik V, mas para qualquer outra vacina".
Gintsburg também desaconselha o uso de medicamentos que suprimem o sistema imunológico. "Todas essas são recomendações padrão para a vacinação a fim de atingir sua eficácia máxima", enfatizou.
O Kremlin oferece vacina grátis aos russos, ainda céticos sobre a eficácia. Um levantamento em outubro feito pelo Levada Center, instituto de pesquisas independente, mostrou que mais da metade dos entrevistados, 59%, não receberiam a imunização contra o coronavírus; apenas 27% confiam nos dados oficiais sobre a covid-19 no país.
A Rússia informou na quarta-feira 26.190 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, incluindo 5.145 em Moscou, elevando o total nacional para 2.541.199 desde que a pandemia começou. Autoridades disseram que 559 morreram nas últimas 24 horas, empurrando o número oficial de mortos para 44.718.

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