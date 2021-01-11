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Marcada para 20 de janeiro

Após protestos, EUA adiantam preparativos de segurança para posse de Biden

Em comunicado, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos diz que a decisão é tomada "à luz dos eventos da semana passada"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2021 às 18:50

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 18:50

Líderes mundiais parabenizaram o democrata Joe Biden e Kamala Harris por vitória
Joe Biden e Kamala Harris venceram Trump e Pence nas urnas Crédito: Reuters/Folhapress
O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informa que os preparativos de segurança para a posse do presidente eleito, Joe Biden, começarão já nesta quarta-feira (13), não mais apenas no dia 19 como antes previsto. Em comunicado, o órgão diz que a decisão é tomada "à luz dos eventos da semana passada", quando partidários do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio. A posse de Biden está marcada para o dia 20.
Mais cedo, foi reportado que o FBI enviou memorando às forças policiais americanas com alerta sobre possíveis protestos armados nos 50 Capitólios estaduais, a partir do dia 16. A agência ainda disse que um grupo de manifestantes já começou a viajar até Washington, a fim de protestar caso Trump seja removido do cargo pelo Congresso ou por meio da 25ª Emenda, que poderia ser invocada pelo vice, Mike Pence, caso este considere o atual líder incapaz para seguir no posto.

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