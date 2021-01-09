Polícia afasta dois oficiais suspeitos de participar de invasão do Congresso

O Departamento de Polícia de Seattle, nos Estados Unidos, anunciou na madrugada deste sábado (9) ter colocado dois agentes em licença administrativa enquanto investiga a participação deles na invasão do Congresso americano.
Em um comunicado, a força de segurança defende todas as demonstrações legais da Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante livre discurso, mas condena "a multidão violenta" e os eventos que resultaram na morte de um policial.
A corregedoria do departamento vai investigar se algum dos agentes de Seattle violaram alguma lei e se atividades potencialmente ilegais precisam ser reportadas para apuração criminal. Se algum policial estiver diretamente envolvido na insurreição no Congresso, afirma a nota, o departamento irá demiti-lo imediatamente.