Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Polícia afasta dois oficiais suspeitos de participar de invasão do Congresso
Nos Estados Unidos

Polícia afasta dois oficiais suspeitos de participar de invasão do Congresso

Em um comunicado, a força de segurança defende todas as demonstrações legais da Primeira Emenda da Constituição dos EUA
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2021 às 15:14

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 15:14

O Departamento de Polícia de Seattle, nos Estados Unidos, anunciou na madrugada deste sábado (9) ter colocado dois agentes em licença administrativa enquanto investiga a participação deles na invasão do Congresso americano.
Em um comunicado, a força de segurança defende todas as demonstrações legais da Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante livre discurso, mas condena "a multidão violenta" e os eventos que resultaram na morte de um policial.
A corregedoria do departamento vai investigar se algum dos agentes de Seattle violaram alguma lei e se atividades potencialmente ilegais precisam ser reportadas para apuração criminal. Se algum policial estiver diretamente envolvido na insurreição no Congresso, afirma a nota, o departamento irá demiti-lo imediatamente.

Veja Também

Quem eram os extremistas do Capitólio

EUA: policial morre em decorrência de ferimentos sofridos em invasão

Palco de terror pró-Trump, Capitólio já foi alvo de ingleses, tiroteios e bomba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados