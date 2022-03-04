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Tensão na Europa

Após ataque russo, maior usina nuclear da Europa está em chamas

Segundo o Conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, russos estão intensificando os esforços para tomar o controle da usina nuclear de Zaporizhzhia
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 mar 2022 às 07:44

Publicado em 04 de Março de 2022 às 07:44

A Usina Nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, está em chamas após ser atacada por forças russas, após confronto com os ucranianos, segundo informações divulgadas pelo prefeito da cidade ucraniana de Energodar, Dmytro Orlov.
Orlov também informou que há vítimas, mas não disse o número de mortos ou feridos. O prefeito de Emergodar também publicou em uma rede social que "tiros podem ser ouvidos na cidade".
Clarão pode ser visto por câmeras de videomonitoramento.
Clarão pode ser visto por câmeras de videomonitoramento. Crédito: Reprodução/YouTube Autoridade Nuclear Ucraniana
A  Usina Nuclear de Zaporizhzhia  é a maior central nuclear da Europa.
Mais cedo, o conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, Anton Herashchenko, fez uma publicação online em que disse que os russos estavam intensificando os esforços para tomar o controle da usina nuclear de Zaporizhzhia e que entraram na cidade de Energodar, onde moram os trabalhadores da usina, com tanques.
Rússia já capturou a extinta usina de Chernobyl, a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital da Ucrânia, Kiev.

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