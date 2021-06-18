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Nações Unidas

António Guterres é reeleito para 2° mandato como secretário-geral da ONU

O português ocupa o cargo desde 2017 e foi eleito na Assembleia Geral, em Nova York, das Nações Unidas para mais cinco anos de mandato
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2021 às 15:28

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 15:28

O Secretário-geral da ONU Antonio Guterres
O Secretário-geral da ONU Antonio Guterres Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O português António Guterres foi reeleito para o segundo mandato como secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira (18). Durante a audiência de posse na Assembleia Geral, em Nova York, Guterres prometeu reunir os esforços para o combate à pandemia da Covid-19.
Guterres foi o único candidato dos 193 Estados-membros a concorrer ao cargo mais importante da ONU. O primeiro mandato dele iniciou em janeiro de 2017 e continua até o mês de dezembro deste ano. Com a reeleição, Antônio Guterres deve permanecer no posto até o fim de 2026.
O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, disse, em uma publicação no Twitter, que a reeleição de Guterres para o cargo mais alto da ONU era motivo de orgulho para todos os portugueses "António Guterres é o homem certo no cargo certo, e contará, como sempre, o apoio de Portugal, em especial na ação climática, na luta contra a pandemia, na defesa dos direitos humanos, no combate às desigualdades econômicas e na construção de um mundo mais diálogo e paz", escreveu na manhã desta sexta-feira.

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