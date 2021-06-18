António Guterres é reeleito para 2° mandato como secretário-geral da ONU

O Secretário-geral da ONU Antonio Guterres Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O português António Guterres foi reeleito para o segundo mandato como secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira (18). Durante a audiência de posse na Assembleia Geral, em Nova York, Guterres prometeu reunir os esforços para o combate à pandemia da Covid-19.

Guterres foi o único candidato dos 193 Estados-membros a concorrer ao cargo mais importante da ONU. O primeiro mandato dele iniciou em janeiro de 2017 e continua até o mês de dezembro deste ano. Com a reeleição, Antônio Guterres deve permanecer no posto até o fim de 2026.