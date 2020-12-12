Alemanha deve discutir neste domingo lockdown rígido contra Covid-19

Chanceler alemã Angela Merkel discutirá sobre as novas medidas contra o novo coronavírus no país Crédito: Pixabay

A chanceler alemã Angela Merkel discutirá com líderes neste domingo (13) o aperto das restrições de bloqueio para conter um aumento nas infecções por covid-19, com o fechamento de escolas e lojas.

A Alemanha está em lockdown parcial há seis semanas, com bares e restaurantes fechados. Algumas regiões já impuseram medidas mais duras.

As discussões de amanhã verificarão, dentre outros temas, se as lojas devem ser fechadas antes do feriado de Natal e o momento da mudança.

"Devemos tomar medidas nos próximos dias que são de muito longo alcance e muito contundentes", disse o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, a membros de seu partido social-democrata em um evento online.

A Alemanha, que tem a maior economia da Europa, teve mais sucesso do que muitos países europeus em manter a pandemia sob controle na primeira onda, em março e abril. Mas tem lutado para virar a maré na segunda onda da doença, com o que foi apelidado de lockdown lite (confinamento leve).