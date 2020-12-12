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Antes do Natal

Alemanha deve discutir neste domingo lockdown rígido contra Covid-19

O país está em lockdown parcial há seis semanas, com bares e restaurantes fechados. Algumas regiões já impuseram medidas mais duras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 19:21

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 19:21

Chanceler alemã Angela Merkel
Chanceler alemã Angela Merkel discutirá sobre as novas medidas contra o novo coronavírus no país  Crédito: Pixabay
A chanceler alemã Angela Merkel discutirá com líderes neste domingo (13) o aperto das restrições de bloqueio para conter um aumento nas infecções por covid-19, com o fechamento de escolas e lojas.
A Alemanha está em lockdown parcial há seis semanas, com bares e restaurantes fechados. Algumas regiões já impuseram medidas mais duras.
As discussões de amanhã verificarão, dentre outros temas, se as lojas devem ser fechadas antes do feriado de Natal e o momento da mudança.
"Devemos tomar medidas nos próximos dias que são de muito longo alcance e muito contundentes", disse o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, a membros de seu partido social-democrata em um evento online.
A Alemanha, que tem a maior economia da Europa, teve mais sucesso do que muitos países europeus em manter a pandemia sob controle na primeira onda, em março e abril. Mas tem lutado para virar a maré na segunda onda da doença, com o que foi apelidado de lockdown lite (confinamento leve).
Novas infecções diárias subiram para 28.438, enquanto o número de mortes por dia foi para 496, mostram dados do Instituto Robert Koch (RKI) para doenças infecciosas.

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