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Pós-Brexit

Acordo ainda está sob análise, diz presidente do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu (CE), Charles Michel, afirmou que discutiu com o premiê britânico, Boris Johnson, a aprovação provisória do acordo comercial

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 15:14
Brexit
O acordo comercial entre o Reino Unido e União Europeia está sendo discutido.  Crédito: Andy Rain/ Agência Lusa/EPA
O presidente do Conselho Europeu (CE), Charles Michel, afirmou que discutiu com o premiê britânico, Boris Johnson, a aprovação provisória do acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia (UE), em postagem no Twitter nesta segunda-feira (28). Michel ressaltou que o pacto ainda está "sob escrutínio", em tom mais cauteloso do que o adotado pelo primeiro-ministro britânico também em postagem na rede social.
Michel ainda classificou o acordo aprovado por parlamentares europeus hoje como "justo" e "equilibrado". O presidente do CE disse "esperar ansiosamente" por cooperar com a Grã-Bretanha no combate às mudanças climáticas e à Covid-19, e em questões diplomáticas como "aliados que partilham interesses comuns".
A autoridade europeia ainda cogitou um possível tratado para delinear políticas para pandemias futuras.

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