Acordo ainda está sob análise, diz presidente do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu (CE), Charles Michel, afirmou que discutiu com o premiê britânico, Boris Johnson, a aprovação provisória do acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia (UE), em postagem no Twitter nesta segunda-feira (28). Michel ressaltou que o pacto ainda está "sob escrutínio", em tom mais cauteloso do que o adotado pelo primeiro-ministro britânico também em postagem na rede social.