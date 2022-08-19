Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Acidente entre aviões deixa três pessoas mortas nos Estados Unidos
Na Califórnia

Acidente entre aviões deixa três pessoas mortas nos Estados Unidos

De acordo com a Administração Federal de Aviação, os aviões colidiram durante a descida final. Aeroporto é de porte menor e não possui torre de controle
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2022 às 16:07

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 16:07

Dois aviões de pequeno porte colidiram e três pessoas morreram nesta quinta-feira (18) na Califórnia (EUA). Segundo as TVs norte-americanas CNN e NBC News, o acidente foi próximo ao Aeroporto Municipal de Watsonville e não houve feridos no solo, apenas quem estava nos voos se machucou.
A FAA (Administração Federal de Aviação) afirmou que os modelos dos aviões eram um monomotor Cessna 152 e um bimotor Cessna 340, que colidiram durante a descida final. Uma pessoa estava a bordo do Cessna 152 e duas pessoas estavam a bordo do Cessna 340, disse a FAA.
O tenente Patrick Dimick, do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Cruz, confirmou que "há mortes entre as duas aeronaves". O presidente da câmara de Watsonville, Eduardo Montesino, disse também que um animal de estimação a bordo de um dos aviões também morreu.
Os moradores locais também relataram o "estrondo" e lamentaram as mortes.
"Ouvi um grande estrondo, parecia um acidente de carro. É realmente assustador. Fica bem ao lado da minha casa, poderia ter atingido qualquer residência", disse Josh Barry. "Vi em um piscar de olhos o outro avião e eles se chocaram. E foi quase como se o avião mais rápido tivesse atravessado o avião menor", afirmou Cam Primavera.
Mike McCarron, especialista em aviação, explicou que o Aeroporto de Watsonville, como muitos aeroportos menores, é um aeródromo não controlado, o que significa que não há torre de controle. "Os próprios pilotos limpam o espaço aéreo para todas as suas manobras", disse ele.
A Prefeitura de Watsonville prestou condolências aos familiares. "Estamos absolutamente tristes ao saber do trágico incidente que tirou a vida de várias pessoas. A cidade de Watsonville envia suas mais profundas condolências aos amigos e familiares daqueles que faleceram".
A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes conduzirão uma investigação para apurar o que aconteceu na colisão que matou as três pessoas.

Veja Também

Motorista de aplicativo reage a assalto e mata suspeito na Serra

Jovem invade escola em Vitória com arco e flecha e coquetel molotov

Arrastão perto da Ceasa tem troca de tiros e dois baleados em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia prende suspeito de vender drogas pelas redes sociais no Sul do ES
Imagem de destaque
Por que os astronautas da Artemis 2 não pousarão na Lua como nas missões Apolo
Imagem de destaque
Mel Maia responde a críticas sobre aparência após morte da mãe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados