Mulher trans não poderá ser Rainha do Carnaval de Vitória

Família Real do Carnaval de Vitória de 2019 Crédito: Ryan Gouveia

Não está explicitamente proibido no Regulamento do Concurso da Família Real para o Carnaval 2020 de Vitória, mas a coluna apurou que a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) não vai permitir que mulheres trans participem da competição para o posto de Rainha.

Segundo o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, um trans (homem que se transformou em mulher) pode ser vetado pelo que está disposto no artigo 17 do regulamento do concurso, que trata dos casos omissos que serão decididos pela Equipe Organizadora do Evento da Liga.

“Não seria adequado um homem ocupar o posto de Rainha do Carnaval no lugar de uma mulher. As mulheres não podem perder o lugar delas”, diz Edvaldo. Um homem ou uma mulher gay, entretanto, podem participar do concurso sem restrição.

FAMÍLIA REAL SERÁ RENOVADA NESTE ANO

O regulamento deste ano traz uma novidade: só poderão concorrer ao título de Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval de Vitória quem não foi eleito nos últimos quatro anos Rei e Rainha da festa. “Assim a gente garante a renovação e evita, como aconteceu no passado, que as mesmas pessoas sejam coroadas por anos seguidos”, explica o presidente da Liga.

Edvaldo Teixeira lamentou o fato de o regulamento não determinar que só pode concorrer ao posto de Rei Momo homens gordos: “Eu, pessoalmente, sempre fui a favor dessa exigência, mas a assessoria jurídica da Liga me desaconselhou argumentando que eu poderia ser processado”.

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