Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mulher trans não poderá ser Rainha do Carnaval de Vitória
Leonel Ximenes

Mulher trans não poderá ser Rainha do Carnaval de Vitória

Apesar de o regulamento do concurso para escolha da Família Real não proibir explicitamente, Liga das Escolas de Samba adianta que não permitirá que as mulheres percam sua posição de rainha

Públicado em 

08 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Família Real do Carnaval de Vitória de 2019 Crédito: Ryan Gouveia
Não está explicitamente proibido no Regulamento do Concurso da Família Real para o Carnaval 2020 de Vitória, mas a coluna apurou que a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) não vai permitir que mulheres trans participem da competição para o posto de Rainha.
Segundo o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, um trans (homem que se transformou em mulher) pode ser vetado pelo que está disposto no artigo 17 do regulamento do concurso, que trata dos casos omissos que serão decididos pela Equipe Organizadora do Evento da Liga.
“Não seria adequado um homem ocupar o posto de Rainha do Carnaval no lugar de uma mulher. As mulheres não podem perder o lugar delas”, diz Edvaldo. Um homem ou uma mulher gay, entretanto, podem participar do concurso sem restrição.

FAMÍLIA REAL SERÁ RENOVADA NESTE ANO

O regulamento deste ano traz uma novidade: só poderão concorrer ao título de Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval de Vitória quem não foi eleito nos últimos quatro anos Rei e Rainha da festa. “Assim a gente garante a renovação e evita, como aconteceu no passado, que as mesmas pessoas sejam coroadas por anos seguidos”, explica o presidente da Liga.
Edvaldo Teixeira lamentou o fato de o regulamento não determinar que só pode concorrer ao posto de Rei Momo homens gordos: “Eu, pessoalmente, sempre fui a favor dessa exigência, mas a assessoria jurídica da Liga me desaconselhou argumentando que eu poderia ser processado”.

Veja Também

Carnaval de Vitória corre o risco de deixar a Avenida Jerônimo Monteiro

A eleição da Família Real do Carnaval de Vitória será realizada no próximo dia 16, às 20h, no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara. O Rei Momo e a Rainha do Carnaval eleitos receberão como prêmio R$ 3 mil, cada um. A 1ª e a 2ª Princesas vão ganhar R$ 1,5 mil, cada uma.

Veja Também

Confira o calendário dos ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2020

Coluna Ziriguidum mostra os bastidores do Carnaval de Vitória

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Carnaval Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados