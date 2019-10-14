Mulher reencontra cadela após 12 anos separadas nos Estados Unidos

As duas tinham se visto pela última vez em fevereiro de 2007, quando o animal, então com dois anos, fugiu de casa, em Orlando

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 18:21

Mulher reencontra cadela após 12 anos separadas nos Estados Unidos. O animal estava a 1.600 km de distância Crédito: Reprodução
Agência Brasil - "Senti sua falta! Onde você esteve?". Assim, Katheryn Strang reagiu ao reencontrar a cadela Dutchess, na última sexta-feira (11), em um abrigo em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Elas tinham se visto pela última vez em fevereiro de 2007, quando o animal, então com dois anos, fugiu de casa, em Orlando.
Agora, 12 anos depois, Dutchess voltou para a família graças a um microchip. O rastreamento levou à tutora, que agora mora em Boca Raton, mas nunca deixou de pagar a taxa anual do equipamento, na esperança de encontrar a cadela.
A fox terrier estava a cerca de 1.600 km do local de onde desapareceu. Não se sabe como ela foi parar tão longe. Foi encontrada por um homem em um galpão e levada a um abrigo. Estava com fome e unhas grandes, segundo a imprensa local.
Quando recebeu a ligação do Humane Animal Rescue, Katheryn até duvidou que Dutchess estaria de volta. Mas não hesitou e partiu ao encontro. 

