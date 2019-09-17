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Cariacica para Serra

Mulher denuncia importunação sexual dentro de ônibus no ES

O suspeito foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória. Crime teria acontecido na frente de outros passageiros que estavam no ônibus.

Publicado em 

17 set 2019 às 11:58

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 11:58

A Polícia Militar informou que a mulher avisou o motorista do ônibus, que parou o veículo em frente a Rodoviária de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi preso suspeito de importunação sexual contra uma passageira, em um ônibus do Transcol, em Vitória, na manhã desta terça-feira (17). O veículo havia saído do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, e seguia para Carapina, na Serra.
A Polícia Militar informou que a mulher avisou o motorista do ônibus, que parou o veículo em frente a Rodoviária de Vitória, onde policiais faziam o monitoramento do trânsito na Segunda Ponte.
"Fomos abordados pelo motorista do ônibus e os cidadãos que estavam dentro do veículo alegaram que um dos passageiros estava assediando uma outra passageira. Solicitamos que esse cidadão descesse do veículo, assim como a vítima e uma testemunha. O sujeito pode responder pelo crime, pois temos a vítima, a testemunha e outros cidadãos que poderão testemunhar", disse o capitão Sandro, da PM.
Conforme registros da Polícia Civil, essa é a segunda vez que o homem é acusado de importunação sexual em um ônibus do transporte público. O primeiro caso aconteceu em 2012.
O suspeito foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória. A vítima e uma testemunha também foram levadas para prestar depoimento. O caso será investigado.
> Governo estuda uso de cartões de crédito em ônibus na Grande Vitória

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