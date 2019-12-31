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Leonel Ximenes

Movimento na PM quer antecipar aposentadoria dos militares do ES

Grupo de oficiais mais jovens estaria tentando impor uma interpretação contrária à nova lei de Previdência dos militares para aposentar precocemente policiais com 30 anos de serviço

Públicado em 

31 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Quartel da PM em Maruípe: aposentadoria está agitando os militares neste fim de ano Crédito: G1
Corre nos bastidores do Quartel de Maruípe da Polícia Militar que uma verdadeira guerra está sendo travada por conta de tentativa de antecipar a aposentadoria de oficiais e praças mais antigos. Um grupo de oficiais mais jovens estaria tentando impor uma interpretação contrária à nova lei de Previdência dos militares para aposentar precocemente policiais com 30 anos de serviço e assim gerar promoções em cascata de mais de 1,2 mil militares.

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Diferentemente do que vem ocorrendo em todos os Estados da federação, onde o tempo de serviço dos militares vem sendo ampliado, no Espírito Santo está em curso uma tentativa de fazer que este tempo de serviço para alguns militares seja reduzido. Os PMs no Espírito Santo já atuam por 35 anos, desde antes da reforma da Previdência.
Se a medida entrar em vigor ainda este ano, 2020 pode começar com redução no policiamento ostensivo, já que cerca de 380 policiais militares serão obrigados a passar para a reserva remunerada neste dia 1º de janeiro de 2020, segundo fontes da PM.

REUNIÃO DOS CORONÉIS NO PALÁCIO ANCHIETA

O Alto-Comando da PM esteve em peso no Palácio Anchieta, no último dia 19, em compromisso que não constava na agenda oficial do governador Renato Casagrande. Os oficiais limitaram-se a dizer que foram apresentadas perspectivas para a tropa. Perspectivas...

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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