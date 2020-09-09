Os carros novos mais baratos do mercado

Se o valor mais baixo é a principal prioridade no processo de compra de um carro novo, certamente a pesquisa incluirá o segmento dos hatches compactos. Além dos preços atraentes, a facilidade para estacionar, a economia de combustível e a baixa desvalorização são outras vantagens da categoria. Os modelos de entrada geralmente são os primeiros carros dos consumidores brasileiros.

Empatados como os veículos mais em conta do mercado estão o Renault Kwid Life e o Fiat Mobi Easy por R$ 36.990 . Com motor 1.0 três-cilindros flex, o Kwid rende 70 cv e torques de 9,8 kgfm e 9,4 kgfm a 4.250 rpm, no etanol e na gasolina, respectivamente. O modelo conta com câmbio manual de cinco marchas e com vidros manuais. Sem rádio, a versão mais básica possui airbags laterais frontais e indicador de troca de marcha.

Já o Fiat Mobi Easy conta com o propulsor 1.0 quatro cilindros, atingindo 75 cv e 9,9 kgfm de torque no etanol e 73 cv e 9,5 kgfm na gasolina a 3.850 rpm.

Na segunda posição do ranking está o Fiat Uno Attractive por R$ 45.890, agregando o mesmo motor e plataforma do Mobi, porém com mais espaço interno e porta-malas maior.

Itens de série

Na sequência, o Hyundai HB20 Sense, com valor de R$ 48.990, tem o motor 1.0 flex aspirado de três cilindros de 80 cv e 10,2 kgfm de torque no etanol e 75 cv e 9,4 na gasolina. Entre os itens de série estão ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos e rádio com bluetooth.

Em quarto lugar, a versão mais básica do Ford Ka S, por R$ 49.890, já possui ar-condicionado de série, direção elétrica e vidros elétricos dianteiros. Tem motor 1.0 aspirado de três cilindros, atingindo 85 cv e 10,7 kgfm no etanol e 80 cv e 10,2 kgfm de torque na gasolina. Dados da montadora apontam que o consumo de gasolina é de 13,3km/l na cidade e 15,6km/l na estrada. Abastecido com etanol, o veículo consome 9,2km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada.

Por R$ 51.290, o Grand Siena Attractive aparece em seguida na lista. Rende 75 cv 9,9 kgfm com o antigo motor Fire quatro cilindros. Uma das vantagens do modelo é o porta-malas com capacidade de 520 litros.

Motor

Depois, o modelo de entrada do Volkswagen up! é o sétimo do ranking, sendo o único da linha sem motor turbo. Tem o motor 1.0 três cilindros aspirado de 82 cv e 10,4 kgfm de torque no etanol. Se abastecido com gasolina, o carro atinge 75 cv e torque de 9,7 kgfm a 3.000 rpm.

Em sétimo lugar, aparece o Volkswagen Gol MPI, por R$ 52 mil, com o mesmo motor flex 1.0 três cilindros, rendendo 84 cv e 75 cv a 6.250 rpm, no etanol e na gasolina, respectivamente, e torques de 10,4 kgfm 9,7 kgfm a 3.000 rpm. A versão oferece ar-condicionado, direção elétrica e vidros elétricos dianteiros, além do sistema de som.

O Fiat Argo ocupa a oitava posição da lista e sai a R$ 52.240. O modelo conta com o propulsor de três cilindros. Atinge 77 cv e 10,9 kgfm no etanol a 6.250 rpm.

Com o custo de R$ 53.990, o Renault Sandero Life é indicado para as pessoas que prezam por espaço interno e querem uma versão mais forte do propulsor do Kwid. Entrega 82 cv e 10,7 kgfm no etanol e 79 cv e 10,4 kgfm na gasolina. Sobre os itens de série, o carro possui ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, entre outros.

Por fim, o Volkswagen Fox Connect fica em último lugar. O modelo de entrada, no valor de R$ 54.060, é vendido com ar-condicionado e direção elétrica, central multimídia, rodas de liga-leve, retrovisores elétricos, vidros elétricos nas quatro portas. Possui o antigo motor 1.6 aspirado, que rende 104 cv e 15,6 kgfm no etanol e, se abastecido com gasolina, entrega 101 cv e 16,4 kgfm.