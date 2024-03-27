Ford Mustang desembarca no Brasil na versão top GT Performance

Lançado em 1964, o Ford Mustang logo se tornou um símbolo de esportividade automotiva Crédito: Ford/Divulgação

Há automóveis que são comprados como meio de transporte, para levar seus donos entre um lugar e outro. O Mustang nunca foi um desses. Lançado em 1964, o modelo da Ford logo se tornou um símbolo de esportividade automotiva. Tanto que originou até um gênero de veículos – os chamados “pony cars”, cupês de quatro lugares com capô longo e traseira bem curta.

Em suas seis décadas de estrada desde o lançamento, o Mustang viu surgir concorrentes no segmento que inaugurou. Rivais como o Chevrolet Camaro e o Dodge Challenger tiveram seus dias de glória e conquistaram fãs, mas com o fim da produção do Camaro, no final do ano passado, o sexagenário modelo da Ford é o último dos “pony cars” ainda em produção.

Em sua sétima geração, o novo Mustang chega ao Brasil na versão GT Performance, a topo de linha – uma das sete comercializadas nos Estados Unidos. Equipado com motor Coyote V8 5.0 aspirado de 488 cavalos, o Mustang mais potente de todos os tempos já está à venda nas 110 concessionárias da Rede Ford no Brasil por R$ 529 mil, com previsão de entrega das primeiras unidades até o final de junho.

Os faróis full LED têm luzes de assinatura de três elementos e perfil alongado Crédito: Ford/Divulgação

Fabricado em Flat Rock, Michigan, Estados Unidos, o cupê esportivo mais vendido do mundo há oito anos seguidos ostenta agora um visual mais esculpido e atlético, que combina linhas modernas estruturadas com elementos clássicos do modelo original dos anos 60.

Com 4,81 metros de comprimento, 2,08 metros de largura com os retrovisores, 1,40 metro de altura e entre-eixos de 2,72 metros, ele é ligeiramente mais comprido (2,2 centímetros) e mais baixo (meio centímetro) que o Mustang Mach 1.

Nova silhueta

Mustang GT Performance tem cinco modos de condução disponíveis Crédito: Ford/Divulgação

A grade maior e novas aberturas de ventilação no capô se harmonizam com o divisor dianteiro redesenhado. Os faróis full LED com luzes de assinatura de três elementos e perfil alongado dão ao carro um “olhar” intimidador.

A sua silhueta mantém as proporções clássicas de capô longo, traseira curta e teto baixo, com uma nova leitura de design. As linhas da carroceria exibem vincos mais fortes, com transições rápidas que destacam sua aerodinâmica aprimorada em túnel de vento.

A linha do teto também foi otimizada para facilitar a entrada e saída do motorista sem precisar remover o capacete nas pistas. A traseira é igualmente nova, com um vinco pronunciado em forma de cunha, spoiler elevado para o equilíbrio aerodinâmico e ponteiras duplas de escapamento cromadas.

A lanterna de três barras, com seta sequencial, é mais um elemento clássico revisitado Crédito: Ford/Divulgação

A lanterna de três barras, com seta sequencial, é mais um elemento clássico revisitado. O novo Mustang está disponível em oito cores: Vermelho Zadar, Vermelho Arizona, Azul Estoril, Azul Algarve, Branco Ártico, Cinza Torres, Cinza Catalunha e Preto Astúrias.

Motor potente

O motor Coyote V8 5.0 de quarta geração, naturalmente aspirado, com 488 cavalos a 7.250 rpm e torque de 57,5 kgfm a 5 mil rpm, é uma atração à parte no novo Mustang. Entre outros avanços, ele utiliza caixas de ar duplas que alimentam dois corpos de borboleta eletrônicos, fornecendo mais ar para o coletor de admissão, e sistema duplo de injeção.

A transmissão automática de 10 velocidades também traz uma nova calibração. O novo Mustang GT vem com seis modos de condução, para o motorista configurar rapidamente os parâmetros para diferentes situações, seja para rodar em uma estrada sinuosa ou em uma competição de fim de semana.

O motor Coyote V8 5.0 de quarta geração, naturalmente aspirado, entrega 488 cavalos a 7.250 rpm e torque de 57,5 kgfm a 5 mil rpm Crédito: Ford/Divulgação

Os ajustes incluem assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, rotação e velocidade das trocas de marcha, controle de estabilidade e tração, som do motor no interior da cabine e aparência do painel de instrumentos.

Para isso, basta selecionar um dos cinco modos de condução disponíveis: “Normal”, “Esportivo”, “Escorregadio”, “Pista” e “Pista Drag”. É possível ainda configurar até seis modos de condução personalizados, usando os três de direção elétrica, os quatro de escapamento e os quatro de suspensão – disponíveis pela primeira vez na linha.

“O novo motor Coyote é muito forte e entrega 80% do torque máximo a apenas 2 mil rpm. Ele é mais rápido que no Mach 1, com cinco cavalos a mais na potência e 0,8 kgfm a mais no torque. A aceleração de zero a 100 km/h, de 4,3 segundos, é praticamente a mesma. Mas em trechos maiores, como zero a 200 km/h, o ganho é perceptível”, explica Ariane Campos, supervisora de Engenharia da Ford América do Sul.

Distribuição de peso equilibrada

A aceleração de zero a 100 km/h, de 4,3 segundos, é praticamente a mesma Crédito: Ford/Divulgação

O novo Mustang GT tem uma distribuição de peso equilibrada (55% na dianteira e 45% na traseira). Suas barras estabilizadoras, herdadas do Mach 1, contribuem para uma rigidez à torção 30% maior, que aprimora a dirigibilidade. A suspensão adaptativa MagneRide tem uma calibração totalmente nova.

Ela utiliza fluido magnético viscoso e sensores que fazem mil leituras por segundo para aumentar a aderência nas acelerações e frenagens e reduzir a rolagem nas curvas, de modo independente das quatro rodas. Outra novidade é o seu sistema de detecção automática de buracos que, ao encontrar desníveis, enrijece o amortecedor para evitar danos aos pneus e às rodas.

Os freios Brembo de alta performance contam com discos de 390 milímetros e seis pistões na dianteira e discos de 355 milímetros e quatro pistões na traseira. O freio de estacionamento elétrico com função Drift Brake – pioneiro no segmento – permite que motoristas com diferentes níveis de experiência desenvolvam a sua habilidade de “drifting”, manobra em que o motorista deixa o carro escorregar de lado nas curvas.

O Drift Brake é acionado pelo Track Apps, que inclui as funções Line Lock (travamento das rodas dianteiras para “burn out”), cronômetros com tempo de volta e vários tipos de aceleração, exibidos na tela do Sync 4. O diferencial traseiro com deslizamento limitado é outro recurso de performance.

O acabamento interno é esportivo e requintado Crédito: Ford/Divulgação

As rodas são de 19 polegadas, com pneus Pirelli P-Zero 255/40 R19 na dianteira e 275/40 R19 na traseira. O freio de estacionamento eletrônico Drift Brake permite fazer manobras de derrapagem controlada das rodas traseiras. Os recursos para pista acrescentam o Line Lock para manobras de “burn out”, cronômetros e medidores auxiliares no Track Apps.

Tecnologias

O novo “pony car” vem com piloto automático adaptativo com stop&go, alerta de colisão com detecção de pedestres, frenagem autônoma de emergência à frente e de ré, assistente de manutenção e centralização em faixa, farol alto automático, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de velocidade, câmera de ré e sete airbags (dianteiros, laterais, de cortinas e de joelhos para o motorista.

Esse arsenal ganhou agora assistente de manobras evasivas, monitoramento de ponto cego e sensor de estacionamento traseiro. Segundo a Ford, a conectividade é outro diferencial do esportivo para oferecer uma série de experiências convenientes e personalizadas.

O carro conta com atualizações “over the air”, para melhorar a sua segurança e performance ao longo do tempo.

Experiência a bordo - Sexagenário sexy

Chegar aos 60 anos sem perder a capacidade de seduzir não é para qualquer um. No novo Mustang, o impacto causado pelo visual externo não decepciona quem entra na cabine. Inspirado em aviões de caça, o cockpit é o mais tecnológico e, de acordo com a Ford, o mais conectado e centrado no motorista de todos os tempos.

O espaço interno segue o clássico padrão 2+2 dos “pony car” – leva dois passageiros confortavelmente instalados na frente e duas crianças (ou dois adultos espremidos) na traseira.

O acabamento é esportivo e requintado. O painel de instrumentos de 12,4 polegadas permite selecionar cores e gráficos personalizados, com animações de alta definição inspirados em games, incluindo medidores clássicos do Mustang. Ele pode ser configurado também para operar junto com a tela sensível ao toque de 13,2 polegadas do multimídia Sync 4, formando uma peça única.

Inspirado em aviões de caça, o cockpit é o mais tecnológico Crédito: Ford/Divulgação

Além de comandos de voz, o Sync 4 tem espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, GPS embarcado e comandos do ar-condicionado na tela. O sistema de som B&O, de 900 Watts, vem com 12 alto-falantes, incluindo subwoofer. Há ainda carregador por indução no console e entradas USB tipo A e C, uma delas instalada perto do retrovisor, para câmeras e outros dispositivos.

O volante esportivo de base reta, com revestimento em couro e aquecimento, oferece ótima empunhadura e mais espaço para o motorista sentar e dirigir. Ele incorpora as teclas “paddles shifts” para troca de marchas. Os bancos, parcialmente em couro, são ventilados e aquecidos, com ajuste elétrico em seis posições para o motorista e quatro para o passageiro do lado.

O freio de mão tem acabamento em couro, enquanto os retrovisores contam com rebatimento elétrico e as soleiras são personalizadas com o logotipo e o nome “Mustang”. Os itens de segurança incluem monitoramento de ponto cego, assistente de manobras evasivas, sensor de ré, piloto automático adaptativo com stop&go, frenagem autônoma de emergência e assistente de manutenção e centralização em faixa.

Ficha Técnica

A aceleração de zero a 100 km/h, de 4,3 segundos, é praticamente a mesma Crédito: Ford/Divulgação

Ford Mustang GT Performance 2024