Fiat Mobi 2023 ganha controle de estabilidade e de tração como opcionais

Controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa será opcional para as versões Like e Trekking Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat apresentou a versão 2023 do Mobi que passa a contar com controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa. O trio de segurança, também denominado como ESC, será item opcional para a Like e Trekking, ou seja, para todas versões à venda do modelo.

A novidade da Fiat vai na contramão da Renault, que lançou em janeiro a versão 2023 do Kwid . O concorrente do Mobi já vem de série com controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes e o sistema start & stop.

Assim como o compacto da montadora francesa, o Fiat Mobi vem de série com ar-condicionado, direção assistida, travas e vidros elétricos dianteiros, sensor de pressão dos pneus, airbag duplo e freios ABS com EBD.

Com tela de 7 polegadas, é o único do segmento a oferecer conexão Android Auto e Apple Carplay sem fio Crédito: Fiat/Divulgação

No caso do Mobi, ainda é possível incluir retrovisores elétricos (de série no Kwid a partir da versão Intense), alarme, volante multifuncional com regulagem de altura e rodas de liga leve, além do sistema multimídia UConnect, que é de série na versão topo de gama Trekking.

Com tela de 7 polegadas, é o único do segmento a oferecer conexão Android Auto e Apple Carplay sem fio. O modelo da Fiat dispõe de ajuste do banco do motorista, 965 mm de espaço para cabeça do motorista e 1.340 mm entre os ombros dos passageiros.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Fiat Mobi tem dimensões internas de 1.340 mm entre os ombros dos passageiros Crédito: Fiat/Divulgação

O Fiat Mobi vem com barra estabilizadora na suspensão dianteira, combinada aos amortecedores de curso mais longo e molas de carga maior, fazendo com que a carroceria role menos, segundo a montadora. O modelo da Fiat entrega maior força de tração nas rodas em primeira, segunda, terceira e quarta marchas, inclusive quando em ré.

Outro atributo destacado pela Fiat é o consumo de combustível. O motor Fire recebeu evoluções em 2022 para melhorar sua eficiência e agora roda até 15 km/l com gasolina, segundo o Programa de Etiquetagem Veicular. Essa eficiência é combinada com o tanque de combustível, de 47 litros, que é maior do segmento. segundo a Fiat, o Mobi consegue rodar até 705 km sem precisar reabastecer.

O modelo vem com cinco opções de cores, sendo uma delas a Cinza Strato, exclusiva para a versão Trekking, que estreou no SUV Pulse. Além disso, a versão 2023 do Fiat Moi traz novos grafismos nos adesivos do capô, laterais e traseira, atualizando seu visual.

O modelo tem ainda como opcionais barras longitudinais de teto, teto bicolor, calotas escurecidas com desenho exclusivo, retrovisores com pintura “black piano” e maçanetas na cor da carroceria e tecidos exclusivos com costura laranja. A linha 2023 do modelo já está à venda a partir de R$ 61.990.

FICHAS TÉCNICAS

O modelo tem ainda como opcionais, barras longitudinais de teto e teto bicolor Crédito: Fiat/Divulgação

FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX

Motor Posição: Transversal dianteiro com 4 cilindros em linha

Potência máxima (ABNT): 71 cv (gasolina) / 74 cv (etanol) a 6.000 rpm

Torque máximo (ABNT): 9,3 kgfm (91 Nm) a gasolina / 9,7 kgfm (95 Nm) a etanol a 3.250 rpm

Câmbio automático: cinco marchas à frente e uma à ré

Tração: Dianteira com juntas homocinéticas

Sistema de freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS de série e EBD. Freio dianteiro a disco ventilado com pinça flutuante e traseiro a tambor com regulagem automática

Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora e traseira tipo eixo de torção com rodas semi-independentes

Direção: pinhão e cremalheira com assistência hidráulica

Rodas: 5,5JX14” em chapa de aço ou opcional de liga de alumínio

Pneus: 175/65 R14

Peso do veículo em ordem de marcha: 961 kg

Capacidade de carga: 400 kg

Carga máxima rebocável (reboque sem freio): 400 kg

Dimensões: 3.596 mm (comprimento), 1.666 mm (largura), 1.523 mm (altura)

Distância entre-eixos: 2.304 mm

Altura mínima do solo: 177 mm

Volume do porta-malas: 200 litros

Tanque de combustível: 47 litros

Velocidade máxima: 151 km/h (gasolina) / 152,2 km/h (etanol)

0 a 100 km/h: 15,8 s (gasolina) / 14,0 s (etanol)

Consumo ciclo urbano: 13,5 km/l (gasolina) / 9,6 km/l (etanol)

Consumo ciclo estrada: 15,0 km/l (gasolina) / 10,4 km/l (etanol)

FIAT MOBI TREKKING 1.0 FLEX

O motor Fire melhorou a eficiência e agora, roda até 15 km/l com gasolina Crédito: Fiat/Divulgação