Morte de Bibi Ferreira faz um ano e dama do teatro ganha fotobiografia

A coluna descobriu que no dia 28 de fevereiro, data que marca o aniversário de carreira da artista, começam as vendas de uma segunda versão de fotobiografia inédita que conta vida e obra de Abigail Izquierdo Ferreira. A publicação será lançada pela Raman Entretenimentos.
As fotos vão ilustrar desde o nascimento da atriz, cantora, compositora e diretora, em 1º de junho de 1922 no Rio de Janeiro, até o anúncio de sua morte, em 13 de fevereiro de 2019, feito pelo New York Times.
Em breve, um box com todos os CDs de Bibi também será lançado no mercado em parceria com a Biscoito Fino.
Pelas suas passagens em Vitória
, no Espírito Santo
, a artista não só encantava pela simpatia como também cativava o público demonstrando carinho real pelos fãs capixabas.
Por duas vezes este colunista foi recebido no camarim da cantora em oportunidades diferentes em que ela se apresentou no Estado. Em uma delas, Bibi estendeu o convite para ver de perto o ensaio geral com a Orquestra Camerata Sesi
. Mais precisamente em 2017.
E só fiz questão de registrar isso aqui para dizer que, como eu, os que gostavam e admiravam o trabalho de Bibi e eram fãs da trajetória que ela trilhou sentem, sim, saudade. Mas se consolam nas melhores lembranças que ela deixou.