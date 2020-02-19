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  • Morte de Bibi Ferreira faz um ano e dama do teatro ganha fotobiografia
Pedro Permuy

Morte de Bibi Ferreira faz um ano e dama do teatro ganha fotobiografia

Obra começa a ser vendida no dia 28 de fevereiro e terá sua segunda versão inédita lançada pela Raman Entretenimentos

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 09:03

Públicado em 

19 fev 2020 às 09:03
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A artista Bibi Ferreira Crédito: Selmy Yassuda/Reprodução/Facebook Bibi Ferreira
Quem assistia a um espetáculo de Bibi Ferreira tinha a impressão de que a dama do teatro brasileiro não nos deixaria nunca (a vitalidade dela aos 96 anos era inacreditável). Pensar que nesta quinta-feira (13) sua morte completou um ano, então, é mais surreal ainda. Mas a data virá acompanhada de homenagem.
A coluna descobriu que no dia 28 de fevereiro, data que marca o aniversário de carreira da artista, começam as vendas de uma segunda versão de fotobiografia inédita que conta vida e obra de Abigail Izquierdo Ferreira. A publicação será lançada pela Raman Entretenimentos.
  Crédito: Raman Entretenimentos/Divulgação
As fotos vão ilustrar desde o nascimento da atriz, cantora, compositora e diretora, em 1º de junho de 1922 no Rio de Janeiro, até o anúncio de sua morte, em 13 de fevereiro de 2019, feito pelo New York Times.
Em breve, um box com todos os CDs de Bibi também será lançado no mercado em parceria com a Biscoito Fino.
Capa da segunda edição inédita da fotobiografia de Bibi Ferreira Crédito: Nilson Raman/Raman Entretenimentos
  Crédito: Selmy Yassuda/Reprodução/Facebook Bibi Ferreira

BIBI FERREIRA CHAMAVA VITÓRIA DE MINI RIO

Pelas suas passagens em Vitória, no Espírito Santo, a artista não só encantava pela simpatia como também cativava o público demonstrando carinho real pelos fãs capixabas.
A cantora Bibi Ferreira, quando recebeu o jornalista Pedro Permuy em ensaio geral de seu espetáculo "4X BIBI", em Vitória, em 2017 com a Orquestra Camerata Sesi Crédito: Pedro Permuy
Por duas vezes este colunista foi recebido no camarim da cantora em oportunidades diferentes em que ela se apresentou no Estado. Em uma delas, Bibi estendeu o convite para ver de perto o ensaio geral com a Orquestra Camerata Sesi. Mais precisamente em 2017.
"Amo Vitória. É como se fosse um mini Rio. É um mini Rio", brincava ela, quando se referia à Capital.
E só fiz questão de registrar isso aqui para dizer que, como eu, os que gostavam e admiravam o trabalho de Bibi e eram fãs da trajetória que ela trilhou sentem, sim, saudade. Mas se consolam nas melhores lembranças que ela deixou.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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