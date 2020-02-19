Morte de Bibi Ferreira faz um ano e dama do teatro ganha fotobiografia

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Nesta foto eu tinha 18 anos - o clique é de @nilsonraman feito em julho de 2015, primeiro show de #BibiFerreira que eu fui assistir, em Vitória. Hoje, quatro anos depois (ela com 96 e eu com 22), a nossa dama do teatro brasileiro fechou as cortinas da vida. Teve muitos aplausos no fim desse espetáculo. Fez valer a pena cada dificuldade enfrentada nos 77 anos de carreira deixando uma boa lembrança com cada um dos fãs. Vá em paz ❤️