Moro ganha um kit de cerâmica feito por artesãos de  Cariacica

O prefeito Juninho (Cidadania) deu de presente ao ministro Sérgio Moro um kit com objetos em cerâmica produzidos por artesãos de Cariacica.
Da ceramista Elaine Sohelo, o kit culinário Soteco é composto de uma cumbuca em cerâmica esmaltada para caldo, um porta-tempero em cerâmica em formato do personagem João Bananeira, um porta-guardanapo em cerâmica em formato do Monte Mochuara, copinho em cerâmica para aperitivo em formato de tambor de congo, petisqueira e porta-pimenta em cerâmica esmaltada em formato de casaca e um jogo americano em tecido sublimado com imagens de Cariacica.
Além disso, o ministro levou pra casa a receita do Soteco, o tradicional caldo de banana verde oriundo da localidade rural de de Roda D’Água.
O kit foi entregue pelo prefeito dentro do carro que levou o ministro ao Aeroporto de Vitória. Juninho seguiu com Sérgio Moro para Brasília.