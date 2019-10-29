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Leonel Ximenes

Moro ganha um kit de cerâmica feito por artesãos de  Cariacica

Presente foi dado pelo prefeito Juninho ao ministro da Justiça e da Segurança

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 17:54

Públicado em 

29 out 2019 às 17:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O kit em cerâmica produzido por artesãos do bairro Soteco, em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacia
O prefeito Juninho (Cidadania) deu de presente ao ministro Sérgio Moro um kit com objetos em cerâmica produzidos por artesãos de Cariacica.
Da ceramista Elaine Sohelo, o kit culinário Soteco é composto de uma cumbuca  em cerâmica esmaltada para caldo, um porta-tempero em cerâmica em formato do personagem João Bananeira, um porta-guardanapo em cerâmica em formato do Monte Mochuara, copinho em cerâmica para aperitivo em formato de tambor de congo, petisqueira e porta-pimenta em cerâmica esmaltada em formato de casaca e um jogo americano em tecido sublimado com imagens de Cariacica.
Além disso, o ministro levou pra casa a receita do Soteco, o tradicional caldo  de banana verde oriundo da localidade rural de de Roda D’Água.
O kit foi entregue pelo prefeito dentro do carro que levou o ministro ao Aeroporto de Vitória. Juninho seguiu com Sérgio Moro para Brasília.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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