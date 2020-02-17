Ministério Público decide arquivar inquérito contra Luciano Rezende

O Inquérito Civil contra Luciano Rezende estava na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O promotor de Justiça Dilton Deps Tallon Netto considerou em seu despacho que a publicação de uma determinada revista trazia fotos do prefeito, “mas sempre relacionadas a eventos referentes à cidade de Vitória como, por exemplo, seu aniversário de 468 anos”.

“Além disso, a revista contém notícias não só do prefeito Luciano Rezende , mas também de outros agentes políticos, como o secretário estadual de Turismo, o governador do Estado, o ex-governador e seu vice, relacionadas a eventos ocorridos no Estado, não havendo como se depreender que a mesma é utilizada para promover o prefeito”, escreveu o promotor.

Dilton Deps afirmou também que o termo “Vitoríssima” não foi utilizado pela prefeitura em publicidades institucionais. “Quanto ao termo ‘Vitória, cidade inteligente’, o mesmo se dá em razão de ‘cidade inteligente’ ser uma diretriz estratégica da prefeitura, instituída pelo Plano Plurianual 2018-2021, bem como ter Vitória se destacado como sendo modelo de ‘cidade inteligente’”.