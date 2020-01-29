Mercado de trabalho capixaba registra melhor desempenho em 6 anos

Carteira de Trabalho Crédito: GABRIEL JABUR/Ministério do Trabalho

Os dados publicados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelaram que em 2019 o Brasil evidenciou saldo de aproximadamente 644 mil postos de empregos formais, o melhor desempenho desde 2013, quando foi computado saldo de 1,1 milhão de vagas. O citado indicador é o resultado da diferença entre o número de admissões e demissões registradas no mercado de trabalho.

Cabe lembrar que em 2013 o país já vinha sofrendo redução nesse indicador. Para se ter uma ideia, em 2010 foram geradas 2,5 milhões de vagas de emprego a mais do que o número de demissões. Com a intensificação da crise econômica nacional, no ano de 2014 o mercado de trabalho formal brasileiro registrou saldo positivo de 396 mil postos de emprego.

Em 2015, 2016 e 2017, o país apresentou saldos negativos de 1,5 milhão, 1,3 milhão e 20 mil vagas, respectivamente. Nesses três anos, o número de demissões superou o número de admissões, o que contribuiu substancialmente para agravar o problema socioeconômico do desemprego.

Somente em 2018, o Brasil voltou a alcançar saldo positivo de empregos, 529 mil postos. Como visto, essa tendência positiva se manteve em 2019. Os setores de atividades econômicas que mais contribuíram para o resultado desse último ano foram os serviços, comércio, construção civil e indústria de transformação.

Espírito Santo seguiu a tendência nacional. Em 2013, o Estado computou a geração de 19.800 postos de empregos formais a mais do que o número de demissões registradas. Por conta dos efeitos da intensificação da crise econômica que impactou o país, o Espírito Santo diminuiu o saldo para 10 mil vagas de emprego em 2014.

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Os setores de atividades econômicas que mais favoreceram o desempenho positivo de 2019 foram serviços, comércio e construção civil. A geoeconomia dos empregos formais revela que nesse ano o ES apresentou o 9º maior saldo de vagas na comparação entre Unidades da Federação (UFs).

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Cariacica e Na escala municipal, Vila Velha foi a cidade que evidenciou a melhor situação no ES em 2019. Com o saldo positivo de 3.856 vagas de empregos formais, esse município destacou o vigésimo melhor desempenho entre as cidades brasileiras. Dentre os municípios capixabas, Vila Velha foi seguida de Vitória Serra , que registraram, respectivamente, saldos de 3.750, 1.829 e 1.742 vagas. Para além da Região Metropolitana da Grande Vitória, Linhares, com saldo de 1.564 postos de emprego, foi o município que mais se destacou.