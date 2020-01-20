Menina leva doações para vítimas da enchente, emociona e é aplaudida

A menininha levando doação de rodos para o caminhão em frente à Assembleia Crédito: Reprodução de vídeo

Na dor, a demonstração da solidariedade. Uma das cenas mais emocionantes de hoje (20) foi protagonizada por uma garotinha que levou cinco rodos para o caminhão de donativos destinados às vítimas da enchente do Sul do Estado , estacionado em frente à Assembleia Legislativa.

A menina foi entusiasticamente aplaudida pelas pessoas que estavam no local. Por volta das 15h, após entregar a doação, ovacionada, a “boa samaritana”, de vestidinho vermelho, acenou para as pessoas e saiu saltitante de alegria do local. É a dor da tragédia sendo amenizada pelo gesto da solidariedade.

CORRENTE DE SOLIDARIEDADE

Um grande corrente de solidariedade foi mobilizada em favor das vítimas da enchente . Só a Assembleia Legislativa arrecadou quase 20 toneladas de alimentos, água e roupas. As doações podem ser entregues até a próxima sexta-feira (25), das 7h às 19h, no térreo da Ales.

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por sua vez, iniciou uma campanha interna de arrecadação de itens de primeira necessidade para as vítimas de Iconha. O Tribunal se junta a outros órgãos, como o Tribunal de Contas do Estado, no esforço de reduzir o sofrimento dos desabrigados e desalojados do município. As doações serão encaminhadas para a Assembleia Legislativa, que tem centralizado o envio das arrecadações na Grande Vitória.

MUTIRÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE