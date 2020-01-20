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  • Menina leva doações para vítimas da enchente, emociona e é aplaudida
Leonel Ximenes

Menina leva doações para vítimas da enchente, emociona e é aplaudida

Garotinha levou rodos para o caminhão que está recolhendo donativos para as vítimas da chuva no Sul do Estado e foi saudada pelas pessoas que viram a cena de solidariedade

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 18:16

Públicado em 

20 jan 2020 às 18:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A menininha levando doação de rodos para o caminhão em frente à Assembleia Crédito: Reprodução de vídeo
Na dor, a demonstração da solidariedade. Uma das cenas mais emocionantes de hoje (20) foi protagonizada por uma garotinha que levou cinco rodos para o caminhão de donativos destinados às vítimas da enchente do Sul do Estado, estacionado em frente à Assembleia Legislativa.
A menina foi entusiasticamente aplaudida pelas pessoas que estavam no local. Por volta das 15h, após entregar a doação, ovacionada, a “boa samaritana”, de vestidinho vermelho, acenou para as pessoas e saiu saltitante de alegria do local. É a dor da tragédia sendo amenizada pelo gesto da solidariedade.

CORRENTE DE SOLIDARIEDADE

Um grande corrente de solidariedade foi mobilizada em favor das vítimas da enchente. Só a Assembleia Legislativa arrecadou quase 20 toneladas de alimentos, água e roupas. As doações podem ser entregues até a próxima sexta-feira (25), das 7h às 19h, no térreo da Ales.
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por sua vez,  iniciou uma campanha interna de arrecadação de itens de primeira necessidade para as vítimas de Iconha. O Tribunal se junta a outros órgãos, como o Tribunal de Contas do Estado, no esforço de reduzir o sofrimento dos desabrigados e desalojados do município. As doações serão encaminhadas para a Assembleia Legislativa, que tem centralizado o envio das arrecadações na Grande Vitória.

MUTIRÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE

E o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PSL) entrou em contato com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, para a realização urgente de mutirão para confecção de carteiras de identidade nas cidades mais afetadas pelas chuvas. A razão é o fato de grande parte das pessoas ter perdido seus documentos. O parlamentar afirmou ainda que disponibiliza até mesmo voluntários para auxiliar este tipo de evento.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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