Menina leva doações para vítimas da enchente, emociona e é aplaudida

Na dor, a demonstração da solidariedade. Uma das cenas mais emocionantes de hoje (20) foi protagonizada por uma garotinha que levou cinco rodos para o caminhão de donativos destinados às vítimas da enchente do Sul do Estado
, estacionado em frente à Assembleia Legislativa.
A menina foi entusiasticamente aplaudida pelas pessoas que estavam no local. Por volta das 15h, após entregar a doação, ovacionada, a “boa samaritana”, de vestidinho vermelho, acenou para as pessoas e saiu saltitante de alegria do local. É a dor da tragédia sendo amenizada pelo gesto da solidariedade.
Um grande corrente de solidariedade foi mobilizada em favor das vítimas da enchente
. Só a Assembleia Legislativa arrecadou quase 20 toneladas de alimentos, água e roupas. As doações podem ser entregues até a próxima sexta-feira (25), das 7h às 19h, no térreo da Ales.
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por sua vez, iniciou uma campanha interna de arrecadação de itens de primeira necessidade para as vítimas de Iconha. O Tribunal se junta a outros órgãos, como o Tribunal de Contas do Estado, no esforço de reduzir o sofrimento dos desabrigados e desalojados do município. As doações serão encaminhadas para a Assembleia Legislativa, que tem centralizado o envio das arrecadações na Grande Vitória.
E o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PSL) entrou em contato com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, para a realização urgente de mutirão para confecção de carteiras de identidade nas cidades mais afetadas pelas chuvas. A razão é o fato de grande parte das pessoas ter perdido seus documentos. O parlamentar afirmou ainda que disponibiliza até mesmo voluntários para auxiliar este tipo de evento.