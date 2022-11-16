COP27

ONG dos EUA fecha acordo para reflorestar até 3 mil hectares no ES

A organização sediada em Washington, nos Estados Unidos, vai investir no reflorestamento de áreas da região Norte do Estado. Acordo foi fechado com o governo capixaba na COP27, no Egito
Julia Paranhos

16 nov 2022 às 17:00

16 de Novembro de 2022 às 17:00

Floresta de Pacotuba revela um espetáculo da natureza no Sul do ES
Floresta de Pacotuba: áreas serão reflorestadas no ES Crédito: Matheus Martins
A organização Conservação Internacional Brasil vai reflorestar de mil a três mil hectares no Espírito Santo. A entidade não-governamental sediada em Washington DC, nos Estados Unidos, vai investir no reflorestamento de áreas da região Norte do Estado.
O anúncio foi feito na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que acontece no Egito. Em reunião com o governador Renato Casagrande e com a comitiva capixaba, o diretor da organização, Maurício Bianco, confirmou o investimento ambiental privado para recuperação da cobertura florestal.
Ele explicou que a ONG escolheu o Espírito Santo por conta do programa Reflorestar, do governo do Estado, que é uma referência no Brasil e já restaurou mais de 10 mil hectares de forma ativa e acompanha a regeneração de 225 mil hectares de cobertura florestal.
Casagrande comemorou o anúncio e destacou a importância do programa do governo. “O Reflorestar é uma referência em todo Brasil, motivo que a Conservação Internacional escolheu o nosso Estado para essa ação. São investimentos importantes para que possamos tornar o Espírito Santo cada vez mais referência na área ambiental”.
Além desse anúncio, durante a programação da COP27, Casagrande esteve reunido com o governador do Estado de Washington, Jay Inslee, para discutir outras ações para conter as mudanças climáticas.
Ainda na COP27, o governador capixaba se reuniu com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para tratar de questões ambientais. Ele pediu que o novo governo crie uma autoridade climática para dialogar com os setores sobre o tema.
* Com informações do governo do ES

