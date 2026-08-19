ES tem 28 pontos de captação de água em estado de atenção ou crítico

A seca moderada que atinge todo o Espírito Santo começa a pressionar os mananciais usados para abastecer a população. Dos 101 pontos de captação monitorados pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), 28 estão em estado de atenção ou crítico, segundo o 5º Boletim de Monitoramento do CICC El Niño, divulgado nesta quarta-feira (19).
Apesar do cenário, o levantamento aponta que ainda não há comprometimento significativo do abastecimento público no Estado. Ao todo, 25 captações estão em estado de atenção e três foram classificadas como críticas, distribuídas por 17 municípios. Aproximadamente 72% dos pontos monitorados permanecem em situação normal.
Dados do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), apresentados no mesmo boletim, mostram que todo o território capixaba passou da classificação de seca fraca, em junho, para seca moderada em julho.
Segundo a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), essa classificação indica possíveis impactos como a redução dos níveis de rios, reservatórios e poços e a diminuição da disponibilidade de água em comunidades rurais. Também podem ocorrer danos a pastagens e atividades agrícolas, perda de peso do gado, reflexos na produção de leite e aumento do risco de incêndios florestais.
Em relação ao levantamento anterior, o cenário apresentou pouca alteração, com a manutenção de 17 municípios com captações em estado de atenção ou crítico. Os dados mostram que a estiagem continua pressionando parte dos mananciais usados para abastecer a população.
Os pontos que exigem acompanhamento estão concentrados principalmente nas regiões Noroeste, Norte, Central e Serrana, onde também há redução das vazões dos rios. O boletim aponta maior criticidade em Santa Teresa, São Roque do Canaã, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante e Fundão.
As três captações classificadas como críticas ficam em Timbuí, no município de Fundão; em São Roque do Canaã; e em Venda Nova do Imigrante. Os pontos utilizam, respectivamente, as águas do Ribeirão Braço do Norte, do Rio Santa Maria do Doce e da Barragem Bananeiras.
Segundo os critérios adotados pela Cesan, uma captação é considerada crítica quando o nível e o volume de água ainda são suficientes para atender à demanda da população, mas as condições já exigiram a adoção de medidas para manter o abastecimento normal. Caso as temperaturas permaneçam elevadas e não haja chuva, poderão surgir problemas no curto prazo.
Nos pontos classificados em estado de atenção, o volume disponível também é suficiente para atender à população, mas há possibilidade de problemas no curto ou médio prazo caso o calor persista e não ocorram chuvas.
Além das três captações críticas, há pontos em estado de atenção na Serra, Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Fundão, Mantenópolis, Pedro Canário, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Vila Valério.
Entre as bacias hidrográficas monitoradas, a situação mais crítica permanece no Rio Santa Joana. Segundo o boletim, a Agerh mantém restrições de uso já estabelecidas na bacia.
Para o período entre 18 e 24 de agosto, a vazão deve variar de 1,25 a 2,70 metros cúbicos por segundo (m³/s). No início do período, alguns cenários indicam valores inferiores à metade da Q90, referência estabelecida em 1,95 m³/s e utilizada como indicador de baixa disponibilidade hídrica.
A Agerh informou que acompanha as condições dos rios capixabas e pode adotar medidas de gestão conforme a necessidade. Entre as ações previstas estão a intensificação do monitoramento, campanhas para o uso racional da água, rodízios de captação e revezamento entre usuários.
As principais bacias monitoradas apresentaram leve recuperação das vazões após as chuvas registradas na semana anterior, mas os níveis permanecem abaixo do esperado para agosto.
O boletim ressalta que a chuva observada entre os dias 10 e 16 interrompeu temporariamente os períodos secos em parte do Estado. A precipitação, porém, não representa necessariamente uma recuperação imediata das vazões dos rios e dos sistemas de abastecimento.
A previsão da chegada de uma nova frente fria por volta de 23 de agosto também não deve ser suficiente para recuperar de forma significativa os níveis dos rios e mananciais.
Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES), as projeções climáticas apontam tendência de intensificação do El Niño ao longo do segundo semestre. A possibilidade de o fenômeno atingir a categoria muito forte aumentou, principalmente entre outubro e dezembro de 2026, e os modelos indicam que ele pode persistir até o início de 2027.
A continuidade da estiagem, somada à possível intensificação do fenômeno, pode aumentar a pressão sobre os mananciais. Por isso, os órgãos que integram o CICC El Niño mantêm o acompanhamento das condições dos rios e das captações e estudam medidas para reduzir os impactos da seca e preservar a segurança hídrica da população.