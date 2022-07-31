Entenda como, de gota em gota, os rios se formam no ES

De gota em gota, um rio se forma. Assista ao vídeo e entenda o caminho percorrido pelas águas que caem do céu, infiltram-se no solo, formando nascentes, e rolam em direção aos rios.
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