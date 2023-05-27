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Natureza

Circuito especial celebra o Dia Nacional da Mata Atlântica

O parque do museu Mello Leitão está promovendo o passeio gratuito "Sons, Cores e Sabores da Mata Atlântica" até este domingo (28)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

27 mai 2023 às 15:29

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 15:29

O Dia Nacional da Mata Atlântica é celebrado neste sábado (27), uma floresta que abriga milhares de espécies animais e árvores raras, presente em 17 estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo. No entanto, o desmatamento vem aumentando a cada ano. Para conscientizar sobre a importância da preservação desse bioma, um passeio gratuito será oferecido neste fim de semana em Santa Teresa.
O parque do museu Mello Leitão está promovendo o circuito gratuito "Sons, Cores e Sabores da Mata Atlântica" até este domingo (28), das 9h às 17h. Os visitantes terão a oportunidade de vivenciar os sons, apreciar as cores e experimentar os frutos provenientes dessa floresta, que é o terceiro maior bioma do Brasil, perdendo apenas para o Cerrado e a Amazônia.
A espécie Florisuga fusca, também chamada de beija-flor preto da cauda branca, em área na reserva do Instituto Nacional da Mata Atlântica, em Santa Teresa, Espírito Santo
Beija-flor preto da cauda branca em área na reserva do Instituto Nacional da Mata Atlântica, em Santa Teresa, Espírito Santo Crédito: Chris Olson
A Mata Atlântica desempenha um papel crucial na proteção do solo, das encostas, na regulação do clima e na produção de água potável. Porém tem enfrentado desmatamento e extinção de espécies. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, Santa Teresa tem apenas 20% da cobertura original da floresta.
Em uma reportagem realizada no local, foi possível constatar a riqueza desse bioma, com destaque para a diversidade de aves. A cidade de Santa Teresa é considerada um "anjo verde" em meio à Mata Atlântica, sendo sede do Instituto Nacional da Mata Atlântica, referência em pesquisas relacionadas ao bioma.
O desmatamento tem ameaçado esse recurso, restando atualmente apenas 29% da cobertura original. A especulação imobiliária, o desmatamento e a retirada de espécies da natureza são alguns dos principais problemas enfrentados. Entre agosto e outubro de 2022, foram registrados 6.850 hectares desmatados na Mata Atlântica, equivalente a 75 campos de futebol por dia. Cerca de 60% das espécies de fauna e flora brasileiras ameaçadas de extinção estão presentes nessa região.
Valorizar e proteger a Mata Atlântica são passos fundamentais para a preservação desse importante bioma. Para divulgar sua importância e conscientizar sobre a necessidade de proteção, um circuito especial está sendo realizado no parque do museu Mello Leitão em Santa Teresa durante todo o fim de semana. A programação busca evidenciar a riqueza da biodiversidade por meio de sons, cores e sabores, reforçando a importância da conservação para que possamos continuar desfrutando dos benefícios desse bioma.
Com informações da TV Gazeta

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