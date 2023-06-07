A Gazeta leva Projeto Atitude Sustentável para escolas do ES. Participe!

O Espírito Santo tem, em seu território de mais de 46.000 km², diferentes ecossistemas e grande diversidade de fauna e flora. Dos cenários de praia ao de montanhas, os capixabas estão acostumados a conviver próximo ao meio ambiente.
Mas, ao mesmo tempo em que a natureza abraça a população, ela está sob ameaça. Um exemplo disso são os incêndios registrados em vegetação - como o que aconteceu por 34 dias no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, e queimou 37% da área da unidade de conservação.
Considerando a importância do tema e a urgente necessidade de conservar áreas de restinga, floresta, rios e mar no Espírito Santo, A Gazeta lança o Projeto Atitude Sustentável nas escolas, com oficinas sobre a websérie Regenerar, que mostra o processo de renascimento do Parque Paulo César Vinha. Além de valorizar a natureza, o jornal também deseja plantar a ideia da preservação entre alunos do ensino médio.
Veja como participar do Projeto Atitude Sustentável
O que é o projeto?
O projeto Atitude Sustentável aborda em sua primeira edição o processo de regeneração do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, atingido por um incêndio em 2022. Em três episódios da websérie Regenerar, mostramos como, em menos de um ano, o cinza das queimadas voltou a dar lugar ao verde.
Quais instituições de ensino podem participar?
Podem se inscrever escolas públicas e privadas, de ensino médio, do Espírito Santo.
Como inscrever a minha escola no projeto?
Acesse Perisfera e preencha o formulário. As escolas inscritas passarão por uma seleção e, se selecionadas, nossa equipe entrará em contato para agendar as oficinas.