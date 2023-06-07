A Gazeta leva Projeto Atitude Sustentável para escolas do ES. Participe!

O Espírito Santo tem, em seu território de mais de 46.000 km², diferentes ecossistemas e grande diversidade de fauna e flora. Dos cenários de praia ao de montanhas, os capixabas estão acostumados a conviver próximo ao meio ambiente.

Considerando a importância do tema e a urgente necessidade de conservar áreas de restinga, floresta, rios e mar no Espírito Santo, A Gazeta lança o Projeto Atitude Sustentável nas escolas, com oficinas sobre a websérie Regenerar, que mostra o processo de renascimento do Parque Paulo César Vinha. Além de valorizar a natureza, o jornal também deseja plantar a ideia da preservação entre alunos do ensino médio.