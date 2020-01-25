Max Filho sai em defesa de Casagrande e critica ataques nas redes sociais

Max Filho: "Neste momento, as pessoas estão indo para as redes sociais porque não gostam da palavra socialista do partido do governador" Crédito: Fabrício Lima/PMVV

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), saiu hoje (25) em defesa do governador Casagrande (PSB) durante a cerimônia de início às obras de pavimentação de duas ruas de acesso ao Morro do Moreno, na Praia da Costa.

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“Neste momento, as pessoas estão indo para as redes sociais porque não gostam da palavra socialista do partido do governador. Aí eu fico pensando: o que a dor do povo de Iconha tem a ver com a ideologia deste ou daquele homem público? Não tem nada a ver”, destacou.

Em seguida, o prefeito vila-velhense explicitou seu apoio a Casagrande. “Este não é o momento da disputa política de baixa qualidade, mas é hora da união dos capixabas em torno dos capixabas que residem nas áreas afetadas. Faço esse desagravo ao governador”, discursou o prefeito, que é candidato à reeleição.