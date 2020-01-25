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Leonel Ximenes

Max Filho sai em defesa de Casagrande e critica ataques nas redes sociais

Prefeito de Vila Velha, candidato à reeleição, afirmou que neste momento de crise pelo qual passa o ES, por causa da chuva, não é hora de disputa política

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 16:11

Públicado em 

25 jan 2020 às 16:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Max Filho: "Neste momento, as pessoas estão indo para as redes sociais porque não gostam da palavra socialista do partido do governador" Crédito: Fabrício Lima/PMVV
O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), saiu hoje (25) em defesa do governador Casagrande (PSB) durante a cerimônia de início às obras de pavimentação de duas ruas de acesso ao Morro do Moreno, na Praia da Costa.
O governador vem sofrendo ataques nas redes sociais desde que quatro cidades do Sul do Estado - Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul - foram fortemente impactadas pelas enchentes provocadas pela chuva.

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“Neste momento, as pessoas estão indo para as redes sociais porque não gostam da palavra socialista do partido do governador. Aí eu fico pensando: o que a dor do povo de Iconha tem a  ver com a ideologia deste ou daquele homem público? Não tem nada a ver”, destacou.
Em seguida, o prefeito vila-velhense explicitou seu apoio a Casagrande. “Este não é o momento da disputa política de baixa qualidade, mas é hora da união dos capixabas em torno dos capixabas que residem nas áreas afetadas. Faço esse desagravo ao governador”, discursou o prefeito, que é candidato à reeleição.
Concluindo seu discurso, Max Filho, que tem mantido uma boa relação com o Palácio Anchieta, criticou os que, segundo ele, estão fazendo da tragédia palco para a luta política. “Vamos deixar essa luta política para o momento certo, que não é agora. Agora é hora de nos unirmos e ajudarmos nossos irmãos capixabas a superar este momento de infortúnio.”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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