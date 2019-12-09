"Quebrar acordo não é inteligente"

No começo da reunião, ele fez uma avaliação do ambiente, das ações judiciais de colegas, dizendo que respeitava inclusive as manifestações deles, o ingresso deles na Justiça, questionando por exemplo a PEC, o resultado da eleição. E disse que a decisão dele seria aquilo que a maioria entendesse. E me passou a palavra, como decano. E eu disse que não se tratava disso: “Acho que nós deveríamos fazer uma reavaliação com relação à atitude que foi tomada e que vai muito além de uma questão interna corporis”. Não entrei no mérito nem cheguei a contar da reunião que tivemos com o governador na terça-feira [26, véspera da eleição da Mesa] e muito menos do compromisso verbal com o governador. E aí todo mundo falou. Eu e alguns deputados descemos para abrir a CPI da Sonegação e voltamos. E aí todo mundo havia se manifestado, alguns favoráveis a manter aquilo ali, sem citar nomes e tal. Foi quando ele [Erick] finalizou e me deu a palavra novamente para que eu pudesse concluir. Foi quando eu disse para todos eles: “Já que o Erick me deu a palavra, quero dizer o seguinte: não se trata de ações ingressadas no Judiciário federal e estadual, questionando a PEC, questionando a comissão especial e questionando a eleição. Trata-se de que nós havíamos firmado um compromisso com o governador de que nós tínhamos duas possibilidades [de data para realizar essa eleição]: fevereiro ou agosto. E que nós estaríamos nesta mesma sala discutindo essas possibilidades na sexta-feira [29], o que não aconteceu”. E eu disse a eles que não estava tolerando isso, até porque não é de mim o princípio de se comprometer e descumprir. Isso estava me tirando o sono. Ou seja, na política, o que você se compromete você precisa entregar.