Marca capixaba leva sal gourmet para o exterior

Muito mais que um tempero! A Sal Globo terá uma novidade que vai aguçar o paladar dos consumidores do Brasil e do exterior. Até setembro, vão sair do forno produtos gourmet tipo exportação, como Parrilla natural e diversos sabores, Sal Rosa do Himalaia e refinado extra.
Trata-se de uma inovação da Brasisal Alimentos (detentora da marca). O sal de Parrilla possui granulometria menor se comparado ao sal grosso tradicional. Sendo assim, permite total interação com a textura da carne, salgando de maneira mais uniforme e gradual.
O lançamento se tornou possível por conta da nova refinaria da empresa. “Temos o domínio de todo o processo de produção, desde a captação da água do mar, a colheita do sal, que dura 90 dias, até o processo final de cristalização e envio até a refinaria. Podemos fazer a granulometria da maneira que queremos, produzindo o sal que queremos. Dessa forma, fazemos um produto final de qualidade e com a mesma tradição Sal Globo. Como temos toda essa liberdade de fazer o produto do início até o consumidor final, resolvemos fazer os produtos da linha gourmet", disse a diretora da Brasisal Alimentos, Maria Izabel Braga Ferlin.
São vários sabores do Sal Globo Parrilla para atendem a diferentes receitas. Tudo isso conectado à qualidade que só um produto gourmet consegue proporcionar ao cliente:
- Natural;
- Ervas Finas;
- Mix de Pimentas;
- Chimichurri;
- Limão Siciliano.
A promessa é que os produtos repitam o sucesso do Sal Globo refinado. "Foi esse produto que nos colocou em primeiro lugar no mercado, por ser inconfundível. Estamos entrando na linha gourmet porque o Sal Globo tem tradição e qualidade. Quem compra o produto confia na marca. Então, pensamos em lançar uma linha gourmet até para exportação com a mesma credibilidade, com a mesma qualidade. Temos o sal refinado extra, que é exclusivo para a exportação. O lançamento é o sal refinado com qualidade e embalagem superiores em um saquinho de zip lock (sistema de abre e fecha), chamado de stand up”, destacou Maria Izabel.
Nessa mesma linha gourmet, a Sal Globo ainda lança o Sal Rosa do Himalaia, que é um produto importado do Paquistão. A empresa faz todo o processo de refino, da maneira como o cliente quer: grosso ou fino. “Nós vamos lançar de todos os tipos e acrescentando iodo de acordo com legislação brasileira”, ponderou a diretora.