Manato: "Já não conto com Coronel Quintino na bancada do PSL"

Coronel Quintino: entre ser do partido de Bolsonaro e apoiar Renato Casagrande Crédito: Amarildo

Quantos deputados possui o PSL , hoje, na Assembleia Legislativa ? Oficialmente, quatro. Foi o número de candidatos eleitos pelo (ainda) partido do presidente Jair Bolsonaro para o Legislativo do Espírito Santo na eleição de 2018, o que deu à sigla a maior bancada da Assembleia. Mas o presidente estadual do PSL, Carlos Manato , tem uma resposta diferente para essa pergunta: para ele, na prática, a bancada do partido na Casa só tem, hoje, três integrantes. Manato já não conta com o Coronel Alexandre Quintino.

“Não conto, não. Ele não segue as orientações partidárias. Nem as que consideramos ‘cláusulas pétreas’. Um exemplo foi a votação do Escola sem Partido na Assembleia. Ele tinha assumido um compromisso conosco. Mas, na hora da votação, saiu do plenário e não votou. Então não podemos mais contar com ele.”

Renato Casagrande anuncia aumento do número de vagas em concursos para as polícias, ao lado do deputado Alexandre Quintino (PSL) Crédito: Assessoria de Coronel Quintino

Já não há o menor clima para a permanência de Quintino no PSL. Nesta semana, a relação entre ele e Assumção – ambos participantes da greve da PMES em 2017 – ficou tão ruim que os dois travaram disputa pública pela autoria de indicações ao governo em benefício das tropas. Segundo a assessoria de Assumção, Quintino estaria roubando ideias do colega, o que ele nega.

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Tem direito, mas não pretende fazê-lo. É o que assegura o próprio Manato. Na verdade, o dirigente do PSL escancara as portas de saída para Quintino e propõe um “divórcio amigável”.

"Não vou pedir o mandato dele. Tenho a cabeça aberta. Você não está satisfeito? Então procure o seu caminho. Não vou xingar, esbravejar. Quer um documento? O que precisar eu faço. Se ele quiser, é só ir lá conversar. A gente faz um acordo, ele vai embora. Eu libero" Carlos Manato - Presidente estadual do PSL

Segundo Manato, Quintino assumiu compromissos com o governador e “está cheio de cargos no governo, em Ciretrans na região do Caparaó”. O deputado nega isso.

Resta um detalhe, porém: quando um não quer, dois não se divorciam. Apesar de tudo, Quintino não quer deixar o PSL: “Estou muito bem no meu partido. Não tenho pretensão de sair”.

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