Mais um no ES: apostador da Serra ganha R$ 726 mil na Lotofácil

O Espírito Santo está numa onda de sorte. Mais uma aposta da Lotofácil do Estado foi ganhadora do prêmio principal. Depois de São Mateus e Aracruz, agora um apostador da Serra acertou as 15 dezenas e vai levar para casa nada menos do que R$ 726.052,56.
Outros três jogos foram contemplados no sorteio 1926, realizado em São Paulo. Eles são de Claudio (MG), Rio de Janeiro e São Paulo.
Os números sorteados foram: 01, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 24.
Quem acertou 14 dezenas, vai embolsar R$ 1.725,11. 13 dezenas: R$ 25; 12 dezenas: R$ 10; e 11 dezenas: R$ 5.