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Vôlei

Zé Roberto anuncia convocadas para preparação para o Mundial

Convocação marca a volta de Carol Gattaz para a seleção brasileira feminina, após a atleta ficar de fora da Liga das Nações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 ago 2022 às 17:12

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 17:12

José Roberto Guimarães irá para mais uma competição como treinador da seleção brasileira
José Roberto Guimarães irá para mais uma competição como treinador da seleção brasileira Crédito: Jonne Roriz/COB
O técnico José Roberto Guimarães anunciou nesta segunda-feira a lista de convocadas da seleção brasileira feminina de vôlei para os treinos de preparação para o Mundial. Ele chamou 16 jogadoras, das quais 14 representarão o País na principal competição do ano, a ser disputada entre 23 de setembro e 15 de outubro, na Holanda e na Polônia.
A grande novidade da lista é a central Carol Gattaz, uma das referências da equipe. Ela ficou fora da Liga das Nações, mas voltou a ser chamada pelo treinador para substituir Diana, que foi submetida a operação na boca e não se recuperará a tempo de disputar o Mundial.
Aos 41 anos, a veterana participou da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado. Com sua larga experiência na seleção, deve ajudar neste processo de renovação da equipe, cuja base da Liga das Nações foi mantida por Zé Roberto. Das 16 chamadas nesta segunda, 14 estiveram no torneio.
A outra novidade na lista é Tainara. A ponteira vai ocupar o lugar deixado por Julia Bergmann, que voltará para a faculdade nos Estados Unidos. Tainara foi inscrita na Liga das Nações, mas não competiu porque estava se recuperando de lesão.

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As demais convocadas foram as levantadoras Macris e Roberta, as centrais Carol, Julia Kudiess e Lorena, as ponteiras Gabi, Pri Daroit, Rosamaria e Ana Cristina, as opostas Lorenne, Kisy e Lorrayna e as líberos Nyeme e Natinha.
Com este grupo, ainda pendente de dois futuros cortes, Zé Roberto vai tentar levar a seleção ao título inédito do Mundial. O Brasil está no Grupo D da competição, ao lado de China, Japão, Colômbia, Argentina e República Checa. Somente as quatro primeiras seleções de cada grupo avançam para a segunda fase.

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