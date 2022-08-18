Yago Dora avança direto e Ítalo vai para a repescagem no Taiti

Yago Dora surfando nas ondas de Teahupo'o Crédito: Reprodução / Twitter @WSLBrasil

Após uma espera de cinco dias, a disputa masculina da etapa de Teahupo’o (Taiti) da Liga Mundial de Surfe (WSL) finalmente teve início, nesta quarta-feira (17), com a disputa de três baterias, apenas uma com a participação de brasileiros.

Na primeira bateria da fase inicial, o brasileiro Yago Dora somou 8,66 pontos para mandar para a repescagem o campeão olímpico Italo Ferreira (8,12 pontos) e o sul-africano Mathew McGillivary (5,10).

Após a classificação de Yago, se garantiram na terceira fase o tahitiano, que compete pela França, Kauli Vaast e o australiano Jack Robinson. Após a terceira bateria as competições foram interrompidas por causa das condições climáticas.