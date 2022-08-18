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Surfe

Yago Dora avança direto e Ítalo vai para a repescagem no Taiti

Etapa de Teahupo'o é a última antes do WSL Finals. Dentre as três baterias dessa etapa, apenas uma contou com brasileiros
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 ago 2022 às 12:34

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 12:34

Yago Dora surfando nas ondas de Teahupo'o
Yago Dora surfando nas ondas de Teahupo'o Crédito: Reprodução / Twitter @WSLBrasil
Após uma espera de cinco dias, a disputa masculina da etapa de Teahupo’o (Taiti) da Liga Mundial de Surfe (WSL) finalmente teve início, nesta quarta-feira (17), com a disputa de três baterias, apenas uma com a participação de brasileiros.
Na primeira bateria da fase inicial, o brasileiro Yago Dora somou 8,66 pontos para mandar para a repescagem o campeão olímpico Italo Ferreira (8,12 pontos) e o sul-africano Mathew McGillivary (5,10).
Após a classificação de Yago, se garantiram na terceira fase o tahitiano, que compete pela França, Kauli Vaast e o australiano Jack Robinson. Após a terceira bateria as competições foram interrompidas por causa das condições climáticas.

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