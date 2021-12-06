Votação que define homenageados da Calçada da Fama 2021 termina na quinta (09)

Atletas e personalidades ligadas ao esporte do Espírito Santo concorrem a um lugar na Calçada da Fama Crédito: Sesport/Divulgação

Os amantes do esporte do Espírito Santo têm até às 23h59 desta quinta-feira (09) para ajudar a escolher duas personalidades esportivas, entre as 15 indicadas este ano, que vão receber uma estrela na Calçada da Fama, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). A eleição, que acontece no site da Sesport e é totalmente on-line e gratuita, vai ter o resultado divulgado na sexta-feira (10). Clique aqui para votar

Além dos dois mais votados pelo público, as três personalidades mais lembradas pela Comissão de Indicação, composta por esportistas, jornalistas, secretários municipais de Esportes e presidentes de federações, também vão ser homenageadas.

Ao todo, são 15 finalistas concorrendo à homenagem: Alexandra Nascimento (handebol), Baiano (futebol), Bruno Conde (karatê), Bruno Schmidt (vôlei de praia), Carlos Germano (futebol), Duda Brasil (beach soccer), Esquiva Falcão (boxe), Helio Demoner (basquete), Ivanildo Brito (natação), Janc (futebol), Loiola (vôlei de praia), Mão (beach soccer), Patrícia Pereira (natação paralímpica), Richarlison (futebol) e Zé da Bola (futebol).

COMO VOTAR?

Para votar, durante todo o período em que a eleição vai ficar disponível, é necessário ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF), sendo permitido um voto por dia para cada CPF.

CALÇADA DA FAMA

Localizada na sede da Sesport, em Bento Ferreira, a Calçada da Fama tem o objetivo de eternizar os nomes de atletas, paratletas, técnicos e profissionais que contribuíram e contribuem positivamente com o esporte capixaba, elevando o nome do Estado no cenário nacional e internacional.