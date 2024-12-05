Vitória recebe tradicional circuito de corridas de rua neste domingo (8)

Vitória recebe a corrida caixa neste próximo domingo (08) Crédito: Divulgação Caixa

Após passar por dez cidades em diferentes regiões do país, uma das séries de corridas de rua mais tradicional entre os brasileiros chega neste final de semana em Vitória. O Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series tem largada para o circuito de 5km e 10km na Praça do Papa, a partir das 6h30, deste domingo (8).

A entrega dos kits será na Loja Centauro do Shopping Vitória nesta sexta-feira (6) das 10h às 20h, e no sábado (7) entre 10h e 18h. Não haverá entrega de kits na arena do evento. Lembrando que as pessoas podem levar pares de tênis para doação ao projeto Pegada do Bem. Para os atrasados, ainda há a possibilidade de garantir a inscrição de última hora na entrega dos kits.

Os atletas podem optar pelo kit Popular ou pelo kit Caixa. O primeiro tem valor de R$ 89, com direito a número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação. O segundo sai por R$ 129 e agrega uma camiseta e um par de meias, além de todos os itens do Kit Popular.

Clientes com cartão de crédito Caixa contam com 20% de desconto. Funcionários da Caixa também recebem benefícios na casa dos 50% de desconto para participar. Assim como os corredores acima de 60 anos, que pagarão R$ 44,50 (Kit Popular) e R$ 64,50 (Kit Caixa).

O medalhista olímpico José Carlos Moreira, conhecido como Codó, será o padrinho da prova. O ex-velocista estará na capital do Espírito Santo na entrega dos kits e nas atividades do dia da prova, à disposição para interagir com o público.

Codó esteve ao lado de Bruno Lins, Vicente Lenilson e Sandro Viana, na campanha que culminou na conquista da medalha de bronze no revezamento 4 x 100m nos Jogos Olímpicos Pequim, em 2008. O ex-velocita também correu a prova dos 100m rasos.