Vitória recebe tradicional circuito de corridas de rua neste domingo (8)

Após passar por dez cidades em diferentes regiões do país, uma das séries de corridas de rua mais tradicional entre os brasileiros chega neste final de semana em Vitória. O Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series tem largada para o circuito de 5km e 10km na Praça do Papa, a partir das 6h30, deste domingo (8).
A entrega dos kits será na Loja Centauro do Shopping Vitória nesta sexta-feira (6) das 10h às 20h, e no sábado (7) entre 10h e 18h. Não haverá entrega de kits na arena do evento. Lembrando que as pessoas podem levar pares de tênis para doação ao projeto Pegada do Bem. Para os atrasados, ainda há a possibilidade de garantir a inscrição de última hora na entrega dos kits.
Os atletas podem optar pelo kit Popular ou pelo kit Caixa. O primeiro tem valor de R$ 89, com direito a número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação. O segundo sai por R$ 129 e agrega uma camiseta e um par de meias, além de todos os itens do Kit Popular.
Clientes com cartão de crédito Caixa contam com 20% de desconto. Funcionários da Caixa também recebem benefícios na casa dos 50% de desconto para participar. Assim como os corredores acima de 60 anos, que pagarão R$ 44,50 (Kit Popular) e R$ 64,50 (Kit Caixa).
O medalhista olímpico José Carlos Moreira, conhecido como Codó, será o padrinho da prova. O ex-velocista estará na capital do Espírito Santo na entrega dos kits e nas atividades do dia da prova, à disposição para interagir com o público.
Codó esteve ao lado de Bruno Lins, Vicente Lenilson e Sandro Viana, na campanha que culminou na conquista da medalha de bronze no revezamento 4 x 100m nos Jogos Olímpicos Pequim, em 2008. O ex-velocita também correu a prova dos 100m rasos.
- Categoria Elite - Entre os atletas de Elite, a disputa pelo título nos 10km deve ficar entre os atletas Elias Neto Femandes Nazário, Claudinei Pereira, Jonilson Pinto Prates, Valério de Souza Fabiano, Rafael Tobias Rodrigues de Oliveira, Maquezile Gabriel Pio e Ricardo Gomes de Oliveira. Entre as mulheres, a luta pelo lugar mais alto do pódio promete ser acirrada entre Priscila Machado Moraes e Mirlene da Silva dos Santos.
- Pegada do Bem - O retorno do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series em 2024, trouxe de volta o Pegada do Bem, ação social criada há 10 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes em todos os eventos e que já arrecadou mais de 3 mil pares de tênis, beneficiando mais de 70 instituições. Desde a primeira etapa deste ano, em Brasília, dia 14 de julho, a organização do Circuito Caixa tem recebido doações, que estão sendo direcionadas para a ONG Força Das Comunidades, de Porto Alegre, que teve sua etapa realizada dia 1º de dezembro.
- Tradição esportiva - Criado em 2004, o Circuito de Corridas CAIXA recebeu mais de 316 mil pessoas em 143 provas pelo Brasil até 2018, quando teve sua interrupção forçada em função da pandemia após 15 anos de uma história de sucesso. Agora, em 2024, serão 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País.