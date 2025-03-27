Vila Velha vai receber etapa do Brasileirão de Basquete 3x3

Vila Velha está na rota do Brasileirão de Basquete 3x3. Em evento realizado em São Paulo, nesta quinta-feira (27), a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou que a cidade da Grande Vitória foi uma das sedes escolhidas para receber uma das oito etapas da competição.
Com o objetivo de dar um "arremesso inicial" em um novo momento do esporte no Brasil, a CBB inicia a competição em maio e vai levá-la para todas as regiões do país, com transmissões ao vivo, interação, cultura e entretenimento. O modelo é uma parceria entre a CBB e a MCS, empresa que atua na área de marketing esportivo, no formato de Circuito Nacional nas categorias Sub-18, Sub-23 e adulto, masculino e feminino.
Ao todo, serão oito etapas, com sete regionais e a grande final. A competição começa de forma estadual, através das Federações. Os classificados avançam para as Etapas Regionais, nas cidades de Curitiba, Recife, Salvador, Cuiabá, Manaus, Vila Velha e São Paulo, com as finais em Belo Horizonte.
Cada Regional reunirá os melhores times vencedores nos estados, colocando Sul, Nordeste I e II, Centro-Oeste, Norte e Sudeste em ação. Maior polo do 3x3 no Brasil, São Paulo terá uma etapa regional própria.
Pelo formato de disputa, cada regional terá 12 times e a Etapa Final contará com 16 times, sendo que a CBB terá o direito de convidar dois times para a decisão. Campeão e vice de cada Etapa Regional se classificam para a grande final.
- Confira as datas e locais das etapas regionais
- 1ª Etapa: 16 a 18 de maio - Curitiba -PR
- 2ª Etapa: 2 a 8 de junho - Recife-PE
- 3ª Etapa: 11 a 13 de julho - Salvador-BA
- 4ª Etapa: 22 a 24 de agosto - Cuiabá-MT
- 5ª Etapa: 29 a 31 de agosto - Manaus-AM
- 6ª Etapa: 31/10 a 2 de novembro - Vila Velha-ES
- 7ª Etapa: 14 a 16 de novembro - São Paulo-SP
- Etapa Final: 28 a 30 de novembro - Belo Horizonte-MG