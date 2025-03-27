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Vila Velha vai receber etapa do Brasileirão de Basquete 3x3

Competição será disputada em oito etapas e terá transmissão ao vivo. Expectativa da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) é iniciar uma nova fase do esporte no país

Publicado em 27 de Março de 2025 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2025 às 17:41
Vila Velha vai receber uma das oito etapas do Brasileirão de Basquete 3x3
Vila Velha vai receber uma das oito etapas do Brasileirão de Basquete 3x3 Crédito: CBB/Divulgação
Vila Velha está na rota do Brasileirão de Basquete 3x3. Em evento realizado em São Paulo, nesta quinta-feira (27), a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou que a cidade da Grande Vitória foi uma das sedes escolhidas para receber uma das oito etapas da competição. 
Com o objetivo de dar um "arremesso inicial" em um novo momento do esporte no Brasil, a CBB inicia a competição em maio e vai levá-la para todas as regiões do país, com transmissões ao vivo, interação, cultura e entretenimento. O modelo é uma parceria entre a CBB e a MCS, empresa que atua na área de marketing esportivo, no formato de Circuito Nacional nas categorias Sub-18, Sub-23 e adulto, masculino e feminino.
Ao todo, serão oito etapas, com sete regionais e a grande final. A competição começa de forma estadual, através das Federações. Os classificados avançam para as Etapas Regionais, nas cidades de Curitiba, Recife, Salvador, Cuiabá, Manaus, Vila Velha e São Paulo, com as finais em Belo Horizonte.
Cada Regional reunirá os melhores times vencedores nos estados, colocando Sul, Nordeste I e II, Centro-Oeste, Norte e Sudeste em ação. Maior polo do 3x3 no Brasil, São Paulo terá uma etapa regional própria.
Pelo formato de disputa, cada regional terá 12 times e a Etapa Final contará com 16 times, sendo que a CBB terá o direito de convidar dois times para a decisão. Campeão e vice de cada Etapa Regional se classificam para a grande final. 
  • Confira as datas e locais das etapas regionais 

  • 1ª Etapa: 16 a 18 de maio - Curitiba -PR
  • 2ª Etapa: 2 a 8 de junho - Recife-PE 
  • 3ª Etapa: 11 a 13 de julho - Salvador-BA 
  • 4ª Etapa: 22 a 24 de agosto - Cuiabá-MT 
  • 5ª Etapa: 29 a 31 de agosto - Manaus-AM 
  • 6ª Etapa:  31/10 a 2 de novembro - Vila Velha-ES 
  • 7ª Etapa: 14 a 16 de novembro - São Paulo-SP 
  • Etapa Final: 28 a 30 de novembro - Belo Horizonte-MG

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