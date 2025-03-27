Vila Velha vai receber etapa do Brasileirão de Basquete 3x3

Vila Velha vai receber uma das oito etapas do Brasileirão de Basquete 3x3 Crédito: CBB/Divulgação

Vila Velha está na rota do Brasileirão de Basquete 3x3. Em evento realizado em São Paulo, nesta quinta-feira (27), a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou que a cidade da Grande Vitória foi uma das sedes escolhidas para receber uma das oito etapas da competição.

Com o objetivo de dar um "arremesso inicial" em um novo momento do esporte no Brasil, a CBB inicia a competição em maio e vai levá-la para todas as regiões do país, com transmissões ao vivo, interação, cultura e entretenimento. O modelo é uma parceria entre a CBB e a MCS, empresa que atua na área de marketing esportivo, no formato de Circuito Nacional nas categorias Sub-18, Sub-23 e adulto, masculino e feminino.

Ao todo, serão oito etapas, com sete regionais e a grande final. A competição começa de forma estadual, através das Federações. Os classificados avançam para as Etapas Regionais, nas cidades de Curitiba, Recife, Salvador, Cuiabá, Manaus, Vila Velha e São Paulo, com as finais em Belo Horizonte.

Cada Regional reunirá os melhores times vencedores nos estados, colocando Sul, Nordeste I e II, Centro-Oeste, Norte e Sudeste em ação. Maior polo do 3x3 no Brasil, São Paulo terá uma etapa regional própria.

Pelo formato de disputa, cada regional terá 12 times e a Etapa Final contará com 16 times, sendo que a CBB terá o direito de convidar dois times para a decisão. Campeão e vice de cada Etapa Regional se classificam para a grande final.