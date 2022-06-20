Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Teste de Fogo

Seleção de basquete defende invencibilidade nas Eliminatórias

Equipe brasileira irá enfrentar o Uruguai no dia 30, em Montevidéu, e a Colômbia no dia 3 de Julho, em Barranquilla em busca de manter a campanha de 100%

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 18:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jun 2022 às 18:54
Basquete
Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de Basquete Crédito: Thierry Gozzer/CBB
Já classificada para a segunda fase da competição, a seleção brasileira masculina de basquete se apresenta nesta terça-feira focada nos dois jogos contra o Uruguai e a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a fim de ajustar a equipe e se manter com aproveitamento de 100%.
O primeiro duelo acontece diante dos uruguaios dia 30, em Montevidéu, enquanto o outro compromisso vai ser contra a Colômbia, em 3 de julho, em Barranquilla. A fase de treinamentos da seleção acontece no Paulistano, em São Paulo.
Para os dois jogos, o técnico Gustavo De Conti aposta na manutenção do trabalho. As principais novidades na lista são Marcelinho Huertas, que defende o Tenerife, e Rafa Luz, do Bilbao. Esta sequência que a seleção vai fazer no exterior repete a última janela das Eliminatórias quando o Brasil derrotou Uruguai e Colômbia jogando em Franca, interior do estado de São Paulo.

Veja Também

Atletas capixabas embarcam para competição de kickboxing na Itália

Fórmula 1 têm barraco entre chefes e suspeitas em cima da Mercedes

Para a lista de Gustavo de Conti foram chamados os armadores Elinho, Rafa Luz e Marcelo Huertas, os alas-armadores Georginho e Gui Deodato, os alsDanilo Fuzaro e Rafael Munford, os alas-pivôs Gabriel Jaú, Rafael Mineiro, Lucas Dias, Bruno Caboclo e Renan Lenz e os pivôs Lucas Mariano e Wesley Castro.
Líder do Grupo B, o Brasil chega à última rodada da janela classificado, assim como os uruguaios. O chaveamento da segunda fase do torneio já está definido com a presença dos Estados Unidos, Porto Rico e México.
A Copa do Mundo acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro do ano que vem e terá três sedes: Japão, Filipinas e Indonésia. A competição terá 32 seleções com oito grupos de quatro equipes na primeira fase.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados