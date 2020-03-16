Santa Teresa será palco da 1ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike

Mais de 400 atletas são esperados para participar da Maratona de Santa Teresa, que é válida como a 1ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike (CCMTB) Crédito: Mile4/Divulgação

Mais de 400 atletas são esperados para participar da Maratona de Santa Teresa, que é válida como a 1ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike (CCMTB), no próximo fim de semana. Será a 11ª vez que a disputa acontece em Santa Teresa. No sábado (21) acontece a Copinha Capixaba Kids, uma competição voltada somente para crianças com idade até 13 anos. Já no domingo (22), será realizada a prova oficial para amadores e profissionais nas categorias Pró e Sport.

O percurso Pró abrange as categorias Elite Masculino, Elite Feminino, Sub 30, categorias Másters, Dupla Masculino e Tanque Pró (atletas a partir de 90kg). E vai proporcionar uma prova de resistência com 62 km e 1800m de altimetria acumulada (soma de todas as subidas). Já o percurso Sport terá as categorias Passeio, Júnior, Sport 30, Sport 40, Sport 50 (categoria nova), Sport Over, Estreante Feminino, Máster Feminino Sport, Dupla Mista, PNE e Categoria Tanque (atletas a partir de 90 kg). Com 42 km e 947m de altimetria acumulada também promete ser bastante desafiador.

O organizador do evento, Sidão Ataíde, contou que os ciclistas irão cruzar o interior do município pedalando boa parte do percurso nos arredores da Estação Biológica Augusto Ruschi, que detém quase 4.000 hectares de mata atlântica preservada. Os competidores vão ver de tudo durante a prova, passarão ao lado de cachoeiras, uma pequena parte de asfalto, muitas descidas emocionantes, trecho em trilha, duras subidas características da região, e quem conseguir chegar ao topo, poderá apreciar um visual inesquecível, afirmou.

A premiação é um atrativo a mais para quem deseja participar da prova. No total, serão R$ 7.600,00 em prêmios na primeira etapa. Todas as categorias terão troféu de primeiro a quinto lugar. O evento contará também com medalhas de participação para todos que completarem o tempo estipulado no regulamento. Lembrando ainda que as categorias pró, valem pontos para o ranking estadual e brasileiro.

Precaução com o coronavírus

De acordo com Ataíde, medidas estão sendo tomadas em relação aos últimos acontecimentos sobre o Covid-19. A etapa está mantida para o final de semana, como previsto. Teremos uma equipe de enfermeiros na estrada do parque de exposições para atendimento, disponibilizando com álcool em gel e medindo temperatura. Cancelamos o show de rock para evitarmos maiores aglomerações, vamos agilizar as largadas assim como as premiações que acontecerão à medida que forem formando os cinco primeiros, explicou.

A Copa Capixaba de Mountain Bike terá mais três etapas até o final do ano. A próxima competição acontece no dia 14 de junho, em Conceição da Barra. Em 27 de setembro será a vez de Venda Nova do Imigrante receber a terceira etapa. E nos dias 7 e 8 de novembro, o campeonato se encerra com o tradicional Ita Biker, realizado em Itaúnas.

Programação