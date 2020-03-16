Santa Teresa será palco da 1ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike

Mais de 400 atletas são esperados para participar da Maratona de Santa Teresa, que é válida como a 1ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike (CCMTB), no próximo fim de semana. Será a 11ª vez que a disputa acontece em Santa Teresa. No sábado (21) acontece a Copinha Capixaba Kids, uma competição voltada somente para crianças com idade até 13 anos. Já no domingo (22), será realizada a prova oficial para amadores e profissionais nas categorias Pró e Sport.
O percurso Pró abrange as categorias Elite Masculino, Elite Feminino, Sub 30, categorias Másters, Dupla Masculino e Tanque Pró (atletas a partir de 90kg). E vai proporcionar uma prova de resistência com 62 km e 1800m de altimetria acumulada (soma de todas as subidas). Já o percurso Sport terá as categorias Passeio, Júnior, Sport 30, Sport 40, Sport 50 (categoria nova), Sport Over, Estreante Feminino, Máster Feminino Sport, Dupla Mista, PNE e Categoria Tanque (atletas a partir de 90 kg). Com 42 km e 947m de altimetria acumulada também promete ser bastante desafiador.
O organizador do evento, Sidão Ataíde, contou que os ciclistas irão cruzar o interior do município pedalando boa parte do percurso nos arredores da Estação Biológica Augusto Ruschi, que detém quase 4.000 hectares de mata atlântica preservada. Os competidores vão ver de tudo durante a prova, passarão ao lado de cachoeiras, uma pequena parte de asfalto, muitas descidas emocionantes, trecho em trilha, duras subidas características da região, e quem conseguir chegar ao topo, poderá apreciar um visual inesquecível, afirmou.
A premiação é um atrativo a mais para quem deseja participar da prova. No total, serão R$ 7.600,00 em prêmios na primeira etapa. Todas as categorias terão troféu de primeiro a quinto lugar. O evento contará também com medalhas de participação para todos que completarem o tempo estipulado no regulamento. Lembrando ainda que as categorias pró, valem pontos para o ranking estadual e brasileiro.
Precaução com o coronavírus
De acordo com Ataíde, medidas estão sendo tomadas em relação aos últimos acontecimentos sobre o Covid-19. A etapa está mantida para o final de semana, como previsto. Teremos uma equipe de enfermeiros na estrada do parque de exposições para atendimento, disponibilizando com álcool em gel e medindo temperatura. Cancelamos o show de rock para evitarmos maiores aglomerações, vamos agilizar as largadas assim como as premiações que acontecerão à medida que forem formando os cinco primeiros, explicou.
A Copa Capixaba de Mountain Bike terá mais três etapas até o final do ano. A próxima competição acontece no dia 14 de junho, em Conceição da Barra. Em 27 de setembro será a vez de Venda Nova do Imigrante receber a terceira etapa. E nos dias 7 e 8 de novembro, o campeonato se encerra com o tradicional Ita Biker, realizado em Itaúnas.
Programação
- Sábado (21)
- 14h: abertura da secretaria para retirada de kits
- 16h: largada da Copinha Capixaba Kids
- 18h: premiação da Copinha e encerramento
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- Domingo (22)
- 7h: abertura da secretaria para retirada de kits
- 9h: largada de todas as categorias
- 12h: premiação categorias Sport
- 13h: premiação categorias Pró
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- Premiação
- Pró Masculino: 1º R$ 600,00 2º R$ 350,00 3º R$ 250,00
- Pró Feminino: 1º R$ 600,00 2º R$ 350,00 3º R$ 250,00
- Elite Masculino: 1º R$ 600,00 2º R$ 350,00 3º R$ 250,00