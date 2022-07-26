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Processada

Riot Games pagará indenização a funcionárias por discriminação de gênero

Empresa terá de pagar 100 milhões de Dólares (cerca de R$ 549 milhões) para um grupo de mulheres que sofreram abusos e assédio dentro da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2022 às 23:21

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 23:21

Riot Games é conhecida por desenvolver jogos populares como League of Legends e Valorant
Riot Games é conhecida por desenvolver jogos populares como League of Legends e Valorant Crédito: Riot Games/Divulgação
A Riot Games, desenvolvedora dos jogos Valorant e League of Legends (LoL), irá pagar 100 milhões de Dólares (cerca de R$ 549 milhões) para funcionárias da empresa que sofreram discriminação de gênero. O acordo foi firmado entre as vítimas e um juiz da Califórnia já aprovou.
A informação publicada pelo portal Axios nesse fim de semana destacou que, dos 100 milhões que serão pagos, cerca de 20 milhões serão destinados aos custos com advogados no processo.
O processo foi aberto em 2018 quando um grupo de 2 mil mulheres que trabalharam na empresa entre novembro de 2014 e dezembro de 2021 se juntaram e alegaram ter sofrido abuso generalizado e assédio.

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Um ano após a abertura do processo, a Riot Games sugeriu um acordo com as vítimas no valor de 10 milhões de Dólares, mas o Departamento de Emprego Justo e Habilitação da Califórnia negou a proposta.
O novo acordo aceito pelo Departamento e pela empresa inclui que as vítimas serão notificadas até o final de Agosto para receberem o dinheiro. A Riot afirma que as mulheres terão a opção de se desligarem da empresa e aceitarem o dinheiro, ou permanecer trabalhando na desevolvedora de jogos.

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