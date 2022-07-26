Riot Games pagará indenização a funcionárias por discriminação de gênero

Riot Games é conhecida por desenvolver jogos populares como League of Legends e Valorant Crédito: Riot Games/Divulgação

A Riot Games, desenvolvedora dos jogos Valorant e League of Legends (LoL), irá pagar 100 milhões de Dólares (cerca de R$ 549 milhões) para funcionárias da empresa que sofreram discriminação de gênero. O acordo foi firmado entre as vítimas e um juiz da Califórnia já aprovou.

A informação publicada pelo portal Axios nesse fim de semana destacou que, dos 100 milhões que serão pagos, cerca de 20 milhões serão destinados aos custos com advogados no processo.

O processo foi aberto em 2018 quando um grupo de 2 mil mulheres que trabalharam na empresa entre novembro de 2014 e dezembro de 2021 se juntaram e alegaram ter sofrido abuso generalizado e assédio.

Um ano após a abertura do processo, a Riot Games sugeriu um acordo com as vítimas no valor de 10 milhões de Dólares, mas o Departamento de Emprego Justo e Habilitação da Califórnia negou a proposta.