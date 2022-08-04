Remador capixaba fica em sexto no Mundial e já mira novos desafios

Iago Rodrigues compete pelo Flamengo e foi vice-campeão sul-americano ainda neste ano Crédito: Instagram/Divulgação

O capixaba Iago Rodrigues, de 21 anos, disputou recentemente o Campeonato Mundial de Remo. A competição aconteceu na Itália entre os dias 25 a 31 de Julho e contou com bom desempenho do atleta. Disputando a categoria dois sem peso leve Sub-23, Iago conquistou o sexto lugar, quebrando uma sequência de 4 anos do Brasil sem chegar à final.

O Mundial desse ano foi uma competição importante para o remador do Flamengo, que ficou de fora da edição anterior, por conta de um acidente. No aquecimento para uma das provas, o barco de Iago se chocou com o de outro competidor e acabou danificando o equipamento, além de causar uma lesão no atleta.

Para ele, o desempenho na competição foi satisfatório. “Demos o nosso melhor, sabemos no que temos a melhorar, e trabalhar para consertar e obter melhores resultados no futuro”, afirmou. Em março desse ano, o capixaba foi vice-campeão sul-americano, resultado que o credenciou para representar o Brasil na competição mundial. O próximo desafio de Iago é o Pan-americano de Remo. A competição acontece só no ano que vem, mas o foco do remador está totalmente voltado para representar o país.