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Remador capixaba fica em sexto no Mundial e já mira novos desafios

Iago Rodrigues representou o Brasil na competição e levou o país para a final da categoria após 4 anos longe da disputa
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

04 ago 2022 às 07:00

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 07:00

Iago Rodrigues compete pelo Flamengo e foi vice-campeão sul-americano ainda neste anoRodrigues compete pelo Lfamen
Iago Rodrigues compete pelo Flamengo e foi vice-campeão sul-americano ainda neste ano Crédito: Instagram/Divulgação
O capixaba Iago Rodrigues, de 21 anos, disputou recentemente o Campeonato Mundial de Remo. A competição aconteceu na Itália entre os dias 25 a 31 de Julho e contou com bom desempenho do atleta. Disputando a categoria dois sem peso leve Sub-23, Iago conquistou o sexto lugar, quebrando uma sequência de 4 anos do Brasil sem chegar à final.
O Mundial desse ano foi uma competição importante para o remador do Flamengo, que ficou de fora da edição anterior, por conta de um acidente. No aquecimento para uma das provas, o barco de Iago se chocou com o de outro competidor e acabou danificando o equipamento, além de causar uma lesão no atleta.
Para ele, o desempenho na competição foi satisfatório. “Demos o nosso melhor, sabemos no que temos a melhorar, e trabalhar para consertar e obter melhores resultados no futuro”, afirmou. Em março desse ano, o capixaba foi vice-campeão sul-americano, resultado que o credenciou para representar o Brasil na competição mundial. O próximo desafio de Iago é o Pan-americano de Remo. A competição acontece só no ano que vem, mas o foco do remador está totalmente voltado para representar o país.
Iago, que tem como sua maior referência o seu próprio irmão, começou no esporte em 2015. Foi no clube Saldanha da Gama, da sua cidade natal, Vitória, onde ele deu os primeiros passos. Ele teve passagem pelo Álvares Cabral antes de ser chamado pelo Flamengo, atual clube, em 2018. Lá ele foi campeão brasileiro, campeão carioca e vice-campeão sul-americano. E 2019, chegou a disputar um Mundial, nos Estados Unidos, representando o Brasil.

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