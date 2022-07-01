Rayssa Leal, Pamela e Mazetto avançam no Pro Tour de Roma

Fadinha foi a melhor colocada entre as brasileiras Crédito: A brasileira Rayssa Leal faz manobra em etapa de Salt Lake City (Divulgação / SLS

O Brasil garantiu a presença de três representantes nas semifinais do Pro Tour de Roma, torneio classificatório olímpico do skate street, durante a disputa das quartas de final nesta sexta-feira (01). Rayssa Leal, Pamela Rosa e Gabi Mazetto passaram de fase após uma disputa entre 36 skatistas, com amplo domínio japonês. Das 16 classificadas, oito são atletas do Japão.

As duas primeiras colocadas foram as japonesas Nakayama Funa, com nota 83.35, e Nishiya Momiji, com 80.74, seguidas pela holandesa Roos Zwetsloot, com 80.00. Akama Rizu (5ª), Yoshizawa Coco (8º), Ito Miyu (11ª), Oda Yumeka (14ª) e Nakajima Nonka (15ª) foram as outras skatistas do Japão que avançaram. Nishimura Aori, um dos nomes fortes da prova e campeã do Mundial de Roma no ano passado, desistiu da competição antes da estreia.

Entre as brasileiras, a melhor colocada foi a medalhista olímpica Rayssa Leal, que conseguiu a pontuação de 79.18 para ficar com a terceira colocação. Atual campeã da Street League Skateboarding (SLS), Pamela Rosa ficou em sétimo, com 74.83 no somatório, duas posições acima de Gabi Mazetto, dona da décima posição após uma apresentação de 65.35.